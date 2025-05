Coudet apuesta todo al Valencia

Jon Prada Lunes, 12 de mayo 2025, 11:12 Comenta Compartir

Antes del derbi en San Mamés, Eduardo Coudet señaló que no iba a hacer rotaciones ante el Athletic. «Al tener tres partidos en una semana ... vamos a ir día a día», reconoció el entrenador. Sin embargo, en su alineación para el derbi no aparecieron ni Nahuel Tenaglia ni Kike García. El Chacho reservó al lateral argentino, segundo jugador con más minutos (2.653) en Liga del Alavés tras Carlos Vicente (2.828), y al delantero conquense, 'pichichi' albiazul con 12 goles y que únicamente había salido del once por lesión o sanción. Dos futbolistas con enorme valor futbolístico y liderazgo en el vestuario que no batallaron de inicio en San Mamés.

Un plan que resultó imperfecto por una derrota (1-0) que no tuvo el caro peaje de perder a dos de sus piezas claves. Tenaglia disputó los últimos 20 minutos, aunque podía haber sido titular. El golpe que sufrió en el tobillo ante el Atlético «le seguía molestando», según indicó Coudet, lo que condicionó parte de su trabajo de la semana. Por ello, no quiso «tomar riesgos». Menos con un Kike García sobreexigido por la montaña de minutos (2.312) y partidos (32) que acumula. El Chacho, eso sí, confía en recuperar a ambos para el miércoles. Y es que la alineación ante el Athletic, en la que Diarra y Toni Martínez ocuparon los puestos de Tenaglia y Kike García, tuvo el trasfondo de las dos 'finales' que se avecinan en el horizonte en menos de siete días. Ver 53 fotos Noticia relacionada El Alavés vuelve a pisar la cuerda floja La primera, el miércoles (19.00 horas) en Mendizorroza frente al Valencia en la que el Alavés no puede fallar si quiere continuar en Primera. Más de media temporada se juega en apenas siete días. Y esa idea le llevó a dar un respiro a Kike García, a limitar el tiempo de juego de Tenaglia y a sustituir a Antonio Blanco en el minuto 77 para que no viera su décima amarilla. «No quise tomar riesgos ni con Tenaglia ni con Kike García» Eduardo Coudet Entrenador del Alavés Tampoco se vistió de corto Joan Jordán, indispensable para el Chacho en la medular pero que arrastra molestias desde hace varias jornadas. Aunque las ha controlado, el argentino prefirió no arriesgar con el catalán. Su lugar lo ocupó, como tras el descanso ante la Real Sociedad cuando pidió el cambio como frente al Atlético, un Guevara en línea ascendente. Aunque sufrió una aparatosa herida en la ceja derecha, el vitoriano brilló y se posicionó para continuar en el once frente al Valencia y luego en Valladolid y ante Osasuna. En su mano La victoria (3-2) del Leganés sobre el Espanyol ha acercado el abismo del descenso a un punto a tres jornadas del final. Una situación que no hace tambalearse a la caseta. Por mucho que los albiazules pisaran tierra firme en las últimas semanas y ganaran en fluidez, nunca dejaron de mirar por el retrovisor, conscientes de que la lucha por la salvación será agónica hasta la última hoja del calendario. Ampliar El Alavés no iba a entrar en ningún caso en descenso. Y por ello, el Chacho no quiso jugar a la 'ruleta rusa' en Bilbao. No quería perder ni a Tenaglia ni a Kike García para los tres partidos que restan. El argentino apostó fuerte al triunfo ante el Valencia. «Vamos a llegar en un buen momento al miércoles. Tenemos mucho que decir y junto a la afición vamos a sacarlo», confesó Guevara. Ahí está la permanencia.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión