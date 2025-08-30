Coudet apuesta por Diarra como lateral izquierdo

Jon Prada Sábado, 30 de agosto 2025, 16:04 | Actualizado 16:43h. Comenta Compartir

El Deportivo Alavés abre Mendizorroza por segunda vez esta temporada para recibir al Atlético de Madrid. Los albiazules buscan frente a los de Simeone dar continuidad al triunfo del primer acto en el Paseo de Cervantes, en el que lograron una agónica victoria (2-1) frente al Levante. Este sábado, los vitorianos se miden a un 'coco' que no conoce todavía lo que es ganar en este inicio de campaña. Todo un desafío para un Eduardo Coudet que ha apostado por introducir en su defensa a Moussa Diarra.

El maliense, de baja en el final de la pretemporada por un problema bucal que le obligó a pasar por el banquillo e inédito ante Levante y Betis, entra en el once, empezando Parada, lateral izquierdo en las primeras dos jornadas, en el banquillo. Diarra ocupará el costado zurdo, con Jonny en la derecha y Tenaglia y Garcés como centrales. Los cuatro protegerán la meta de Sivera.

En la medular, continua inamovible el doble pivote Blanco-Pablo Ibáñez, con el cordobés como capitán. Carlos Vicente en la derecha, Guridi en la mediapunta y Aleñá en la izquierda completan el trío que escoltará a Toni Martínez, que por tercera jornada seguida repite como '9' dejando de inicio fuera de la alineación a Mariano.

Novoa y Maras, sin convocar

Además de Pacheco, el otro fichaje de esta semana (Denis Suárez) estará en el banquillo tras oficializarse el viernes su llegada y completar su primer entrenamiento. Ambos tienen opciones de estrenarse con el Alavés frente al Atlético. No estarán en el encuentro Hugo Novoa ni Maras, ambos fuera de la convocatoria antes de concretarse sus salidas. Tampoco está disponible Boyé, lesionado en la rodilla y que afronta el final de su recuperación para debutar tras el parón. Ingredientes para un choque en el que Mendizorroza lucirá sus mejores galas, con 'bufandeo' e himno a capela antes del pitido inicial, en busca del segundo triunfo del curso.

