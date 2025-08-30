El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Aparecen los restos mortales de Mati Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
Diarra, con el Alavés. JESÚS ANDRADE
Alavés-Atlético

Coudet apuesta por Diarra como lateral izquierdo

El Chacho introduce al maliense por Parada, repitiendo el resto del once

Jon Prada

Jon Prada

Sábado, 30 de agosto 2025, 16:04

El Deportivo Alavés abre Mendizorroza por segunda vez esta temporada para recibir al Atlético de Madrid. Los albiazules buscan frente a los de Simeone dar continuidad al triunfo del primer acto en el Paseo de Cervantes, en el que lograron una agónica victoria (2-1) frente al Levante. Este sábado, los vitorianos se miden a un 'coco' que no conoce todavía lo que es ganar en este inicio de campaña. Todo un desafío para un Eduardo Coudet que ha apostado por introducir en su defensa a Moussa Diarra.

El maliense, de baja en el final de la pretemporada por un problema bucal que le obligó a pasar por el banquillo e inédito ante Levante y Betis, entra en el once, empezando Parada, lateral izquierdo en las primeras dos jornadas, en el banquillo. Diarra ocupará el costado zurdo, con Jonny en la derecha y Tenaglia y Garcés como centrales. Los cuatro protegerán la meta de Sivera.

En la medular, continua inamovible el doble pivote Blanco-Pablo Ibáñez, con el cordobés como capitán. Carlos Vicente en la derecha, Guridi en la mediapunta y Aleñá en la izquierda completan el trío que escoltará a Toni Martínez, que por tercera jornada seguida repite como '9' dejando de inicio fuera de la alineación a Mariano.

Novoa y Maras, sin convocar

Además de Pacheco, el otro fichaje de esta semana (Denis Suárez) estará en el banquillo tras oficializarse el viernes su llegada y completar su primer entrenamiento. Ambos tienen opciones de estrenarse con el Alavés frente al Atlético. No estarán en el encuentro Hugo Novoa ni Maras, ambos fuera de la convocatoria antes de concretarse sus salidas. Tampoco está disponible Boyé, lesionado en la rodilla y que afronta el final de su recuperación para debutar tras el parón. Ingredientes para un choque en el que Mendizorroza lucirá sus mejores galas, con 'bufandeo' e himno a capela antes del pitido inicial, en busca del segundo triunfo del curso.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El niño de once años evacuado de las piscinas de El Fango murió ahogado
  2. 2

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  3. 3

    Escándalo en Italia por la difusión de fotos íntimas de mujeres, entre ellas la primera ministra Meloni
  4. 4

    Blondie, el león más querido del mundo, es ahora el trofeo de un cazador
  5. 5

    Mungia reinventa el caserío de Olentzero ante la caída de visitantes
  6. 6

    Esteban acusa a Sánchez de «aferrarse al poder como una lapa» y carga contra Bildu
  7. 7 Última hora del estado de salud de Bruce Willis: su familia toma una drástica decisión
  8. 8

    Un tribunal de apelaciones de EE UU tumba los aranceles de Trump
  9. 9

    La plaza de toros de Orozko se echa al monte
  10. 10 El guiño del luchador Topuria a un exjugador del Athletic en un partidillo de fútbol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Coudet apuesta por Diarra como lateral izquierdo

Coudet apuesta por Diarra como lateral izquierdo