El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente El Athletic abrirá la Champions en San Mamés contra el Arsenal el 16 de septiembre
Guridi celebra el gol marcado el curso pasado contra el Atlético. Factoría9
Alavés-Atlético de Madrid | Mendizorroza, 17 horas

Mendizorroza quiere dar otro golpe sobre la mesa

Los albiazules se han impuesto en dos de las tres últimas visitas a Vitoria de un Atlético de Madrid que llega a la cita con dudas

Jon Aroca

Jon Aroca

Sábado, 30 de agosto 2025, 11:07

1-0, 2-0 y 0-0. Nadie diría que el equipo que en esa serie de tres partidos ha sacado siete puntos de nueve ... es el que cuenta con un presupuesto de 77 millones y que el de 456 apenas ha rascado un empate sin marcar un gol. Pero para explicar lo que el dinero no es capaz de justificar está Mendizorroza. Por eso el Alavés ha logrado imponerse al Atlético de Madrid en dos de sus tres últimos partidos jugados en Vitoria. Y en base a esa fortaleza como local aspira de nuevo a imponerse a un proyecto colchonero que ha arrancado el curso con dudas e, incluso, menos puntos que el plantel del Chacho Coudet.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Escándalo en Italia por la difusión de fotos íntimas de mujeres, entre ellas la primera ministra Meloni
  2. 2

    Blondie, el león más querido del mundo, es ahora el trofeo de un cazador
  3. 3

    El niño de once años evacuado de las piscinas de El Fango murió ahogado
  4. 4

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  5. 5 ¿Cuándo volverá el buen tiempo a Bizkaia?: el pronóstico de la Aemet para esta semana
  6. 6 Última hora del estado de salud de Bruce Willis: su familia toma una drástica decisión
  7. 7

    Esteban acusa a Sánchez de «aferrarse al poder como una lapa» y carga contra Bildu
  8. 8

    Mungia reinventa el caserío de Olentzero ante la caída de visitantes
  9. 9 El guiño del luchador Topuria a un exjugador del Athletic en un partidillo de fútbol
  10. 10 Un hombre le roba el móvil a punta de navaja y le obliga a hacerse un selfie con él en Balmaseda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Mendizorroza quiere dar otro golpe sobre la mesa

Mendizorroza quiere dar otro golpe sobre la mesa