Mendizorroza quiere dar otro golpe sobre la mesa

1-0, 2-0 y 0-0. Nadie diría que el equipo que en esa serie de tres partidos ha sacado siete puntos de nueve ... es el que cuenta con un presupuesto de 77 millones y que el de 456 apenas ha rascado un empate sin marcar un gol. Pero para explicar lo que el dinero no es capaz de justificar está Mendizorroza. Por eso el Alavés ha logrado imponerse al Atlético de Madrid en dos de sus tres últimos partidos jugados en Vitoria. Y en base a esa fortaleza como local aspira de nuevo a imponerse a un proyecto colchonero que ha arrancado el curso con dudas e, incluso, menos puntos que el plantel del Chacho Coudet.

Es un hecho que la temporada acaba de empezar y que las probabilidades de que el bloque vitoriano termine el curso por encima del colchonero son remotas. Pero lo cierto es que los albiazules sí que han celebrado un triunfo, aunque lleguen a la cita tras caer frente al Betis, mientras que los rojiblancos solo han podido sumar un empate contra el Elche después de haber perdido frente al Espanyol en la jornada inaugural. Las dudas, esta vez, están del lado rojiblanco. El mejor aliciente para un Alavés que quiere mantener su eficacia en casa tras dar el primer golpe sobre la mesa en el debut de hace dos semanas contra el Levante.

Será más complicado que entonces porque, pese a las dudas, el conjunto de Simeone sigue contando con finos estilistas y aguijones afilados. Pero el equipo de Coudet también llega convencido de sus capacidades. Sabedor de que poco a poco va afinando cada vez más hasta dar con la versión dominadora que anhela el entrenador. También quiere serlo contra un Atlético habitualmente cómodo en el rol de equipo que cede la pelota al rival. Aunque en ese escenario el Alavés deberá mejorar su gran déficit: la eficacia que le impidió hacer más daño al Betis como visitante.

Con la única baja de Lucas Boyé, el técnico albiazul puede repetir once por tercera jornada consecutiva

En cualquier caso, Coudet apunta a dar continuidad a su once. Sin bajas por lesión más allá de la sabida de Lucas Boyé, el técnico debe decidir si ya es el momento de darle la titularidad al recién llegado Pacheco o si mantiene su apuesta por situar a Tenaglia en el centro de la defensa. Tras repetir once en las dos primeras jornadas, el técnico puede seguir por la misma senda.

Será la última prueba del primer 'minitramo' de la Liga. La próxima semana llegará el parón, ya con el mercado cerrado, para que el plantel albiazul siga avanzando en su construcción. Pero nada mejor que hacerlo tras un triunfo de prestigio. El Alavés ya sabe cuál es el camino a recorrer.