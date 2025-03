El Comité desestima los recursos del Alavés por las rojas a Blanco y Sivera Ambos jugadores no podrán jugar frente a Las Palmas. El club volverá a presentar nuevas alegaciones por el centrocampista al considerar que se vulneró el protocolo del VAR

El Comité de Competición ha desestimado los recursos del Deportivo Alavés presentados por las expulsiones de Antonio Sivera y Antonio Blanco frente al Villarreal. El club remitió el pasado lunes un escrito en el que solicitaba la anulación de la roja al portero y de la segunda amarilla al medio. El meta tenía imposible estar ante Las Palmas el viernes (21.00 horas) por el traumatismo craneoencefálico y la lesión en el labio que sufrió en la acción al recibir un rodillazo de Ayoze. Sin embargo, el centrocampista era una pieza clave para una visita que, salvo sorpresa, se perderá por sanción. De hecho, el club ya ha tomado la decisión de presentar nuevas alegaciones para poder contar con el cordobés.

La reclamación del Alavés se basa en una posible «vulneración del protocolo del VAR», ya que considera que el videoarbitraje entró en un supuesto que no le correspondía. Es decir, corregir al colegiado por una segunda amarilla. En este sentido, el Comité considera que esa acción «no puede ser considerada como una vulneración».

Blanco vio la segunda amarilla en el minuto 93 ante el Villarreal después de «protestar, de forma ostensible, una decisión» según reflejó el acta del árbitro Ortiz Arias. En el Alavés consideran que el medio no actuó de manera desconsiderada hacia el árbitro como para ser sancionado y expulsado. De hecho, el propio Coudet pensó que «habían amonestado a Mouriño y no sabía por qué». «Antonio no había hecho ningún gesto para la amarilla», añadió el entrenador.

Sivera vio la roja, según el acta, «por jugar el balón con el brazo, fuera de su área de penalti, impidiendo con ella una clara y manifiesta ocasión de gol». El recurso del Alavés en este caso iba hacia la involuntariedad de la acción, ya que el capitán salió del área para despejar un balón dividido. «Cuando va a levantar la mano ve que viene el balón y la vuelve a bajar», dijo Ortiz Arias cuando chequeó la jugada en el VAR. Sin embargo, el Comité no ha aceptado ninguno de los recursos albiazules.