El Alavés recurre las expulsiones de Blanco y Sivera

El Alavés recurrirá las expulsiones de Blanco y Sivera, según ha podido saber EL CORREO. El club ya ha remitido un escrito al Comité de ... Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para pedir la anulación de la roja directa que vio el guardameta y la segunda amarilla del mediocentro, que le acarreó la correspondiente expulsión. El plazo para presentar una alegación concluye el martes a las 14.00 horas, cuando la sala se reúne para analizar las peticiones.

El mediocentro albiazul vio la segunda amarilla en el minuto 93 del partido después de «protestar, de forma ostensible, una decisión», según refleja el colegiado, Ortiz Arias, en el acta del encuentro. Una acción que supuso que los babazorros disputasen los últimos doce minutos (se prolongaron 15) con nueve hombres. Porque previamente había sido el guardamenta alicantino el que vio la roja al malograr con la mano una ocasión manifiesta de gol.

La entidad albiazul, tal y como ya avanzó este periódico, considera que Blanco no actuó de manera desconsiderada hacia el árbitro como para ser castigado con una segunda amarilla en un momento tan crucial del partido. Es más, el banquillo albiazul pensó que el amonestado había sido Mouriño, como reconoció posteriormente en la rueda de prensa el Chacho Coudet. «Pensé que había amonestado a Mouriño y no sabía por qué. Antonio no había hecho ningún gesto para la amarilla, pero ya está. Seguimos, necesitábamos los tres puntos».

Por su parte, el recurso en el caso de Sivera apunta a la involuntariedad en la acción. El guardameta salió del área para despejar un balón dividido. Lo hizo lanzándose a ras de césped y con la mano como punto de apoyo. Ayoze, el delantero del Villarreal, punteó el balón que impactó en la extremidad del guardameta. «Cuando va a levantar la mano ve que viene el balón y la vuelve a bajar», argumentó Ortiz Arias, tras ver la acción en el monitor del VAR.