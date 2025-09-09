Los cedidos del Alavés que se lucen en Segunda

Mientras el primer equipo descansaba, los ojos de los aficionados del Deportivo Alavés se han posado en varios focos este fin de semana. Del ... empate de las Gloriosas al triunfo de los filiales. Pero también ha habido quien ha mirado hacia Almería, Albacete o Zaragoza. Porque la Primera para, pero Segunda no entiende de descansos. La fecha FIFA es ajena a una categoría a la que ese vacío le genera no pocos quebraderos de cabeza. Y esa competición está también teñida de albiazul. En concreto, fruto de los siete futbolistas cedidos por el Alavés, una cifra insólita. Un grupo que busca hacerse en una categoría dura, que curte, con el hueco que no ha logrado en Mendizorroza.

Los siete cedidos Hugo Novoa Se estrenó como carrilero titular del Mirandés tras su travesía de lesiones.

Pica Titular en las dos primeras jornadas, aunque no ha jugado en las dos últimas.

Asier Villalibre Lleva ya cuatro goles en cuatro partidos con el Racing.

Adrián Rodríguez Titular en Zaragoza, aunque tiene ahora la competencia de Andrada.

Jesús Owono Inédito por sorpresa en el Andorra.

Selu Diallo Tras ver la roja en el estreno, ha jugado dos partidos como revulsivo.

Gustavo Albarracín El argentino espera su debut en Huesca.

Tras cuatro jornadas el balance da para todo. Algunos han empezado más que bien y otros están pendientes de debutar. Es lo que tiene el contexto de cada movimiento. Pero todos buscan replicar el rotundo éxito de las cesiones al Mirandés de Panichelli y Parada y también el buen desempeño de Abde en Granada. El Alavés se ha vuelto a abonar a la pasarela de Segunda y lo ha hecho con fuerza. Hugo Novoa, Pica, Asier Villalibre, Jesús Owono, Adrián Rodríguez, Selu Diallo y Gustavo Albarracín quieren lucirse en el fútbol de plata para ser de oro.

Los dos primeros lo hacen en el club de Anduva, exiliado estos meses en Mendizorroza. No han tenido que salir de casa para reforzar un club que de nuevo lo ha apostado casi todo a los préstamos. Al Alavés le gustó el trato del que gozaron sus promesas, el club rojillo se mostró igualmente satisfecho y han repetido. Primero llegó Pica y Novoa lo hizo en la última jornada del mercado. El central fue titular en las dos primeras jornadas, aunque ha visto desde el banquillo las dos últimas. El lateral salió de inicio el viernes, cuatro días después de llegar. Su primera titularidad desde septiembre de 2024 y sus primeros minutos oficiales desde febrero. Como carrilero busca olvidarse de la odisea de su primer año en Vitoria, donde le queda vínculo hasta 2029.

Pero si alguien está brillando es Villalibre. El 'Búfalo' ya es el rey de El Sardinero. Le bastaron seis minutos en su estreno para ver portería. Desde entonces lleva tres más y sólo ha perdonado en un partido, el de esta jornada contra el Almería. Un inicio que recuerda al vivido durante sus meses de cesión en Vitoria en Segunda. Su encaje con Iñigo Vicente y Andrés Martín desde segunda línea es total, y el de Gernika ha colaborado al pleno de puntos de un Racing que ya tiene al delantero entre sus favoritos. El club verdiblanco cuenta con una opción de compra para hacerse con sus servicios al término de la temporada.

Rojas y adaptación

El caso de los dos porteros ilustra bien los azares de una posición tan complicada. Porque si Adrián Rodríguez lo ha jugado todo, Owono se mantiene sorprendentemente inédito. El primero se valió de la falta de competencia en Zaragoza para hacerse con un hueco en el once y de momento se mantiene ahí. Con algunas dudas, pero también buenas paradas, busca quedarse pese al aterrizaje del veterano Esteban Andrada.

El 'Búfalo' sólo tardó seis minutos en marcar con el Racing y ya lleva cuatro dianas

Novoa fue titular en el Mirandés por primera vez en un año tras su odisea de lesiones con el Alavés

El ecuatoguineano, en cambio, es suplente en el Andorra. Ayer ni siquiera estuvo en el banquillo, aunque su ausencia se debió a su convocatoria con la selección. Ahí es un fijo. Pero no lo es para el exalbiazul Ibai Gómez. La llegada, sólo unos días después, de Yaakobishvili desde el Barcelona -las relaciones entre el club blaugrana y el del Principado, propiedad de Gerard Piqué, son más que excelentes- le planteó un competidor duro e inesperado. Y de momento es el segundo el que ha ganado la partida. Algo que tampoco entraba en los planes del Alavés. «La intención del club y los acuerdos alcanzados tienen su compromiso y no se está dando con Jesús», explicó, molesto, el director deportivo albiazul, Sergio Fernández, la pasada semana.

También hay espacio para joyas en proceso de cocción: Selu Diallo y Gustavo Albarracín. El primero busca en la Cultural Leonesa dar otro paso más tras su préstamo en el filial del Atlético de Madrid. El segundo, recién llegado desde el Talleres argentino, quiere hacerse un hueco en el Huesca. De momento está pendiente debutar, pues en sus últimas semanas en Argentina se ejercitó en solitario y busca coger el ritmo. Diallo sí que ha tenido minutos, aunque su inicio fue muy desafortunado. Apenas unos segundos permaneció sobre el césped en la primera jornada. Era su estreno como titular, pero un agarrón dentro del área contra el Burgos le costó la roja directa. Tras cumplir sanción, ha ejercido de revulsivo en los dos últimos encuentros.