Carlos Vicente mira antes de lanzar el penalti ante el Elche. Igor Martín
Deportivo Alavés

Carlos Vicente: «Ser protagonistas en los partidos nos da confianza a los jugadores»

El aragonés se toma con «normalidad» su suplencia ante el Elche y se muestra «ambicioso»: «No nos conformamos»

Jon Prada

Jon Prada

Martes, 14 de octubre 2025, 13:34

Comenta

La victoria (3-1) frente al Elche ha hecho que el Alavés viva con «tranquilidad» el parón. «Tampoco tenemos que relajarnos, pero nos ha ... servido para desconectar un poco. He aprovechado para ir a las fiestas de Zaragoza, estar con mi familia y disfrutar», ha confesado Carlos Vicente. El extremo aragonés fue clave en el triunfo ante los ilicitanos con su gol de penalti. «Lo importante es que ayude al equipo a ganar los tres puntos. El grupo está confiando en mí a la hora de tirarlos», apunta.

