Carlos Vicente: «Ser protagonistas en los partidos nos da confianza a los jugadores»
El aragonés se toma con «normalidad» su suplencia ante el Elche y se muestra «ambicioso»: «No nos conformamos»
Martes, 14 de octubre 2025, 13:34
La victoria (3-1) frente al Elche ha hecho que el Alavés viva con «tranquilidad» el parón. «Tampoco tenemos que relajarnos, pero nos ha ... servido para desconectar un poco. He aprovechado para ir a las fiestas de Zaragoza, estar con mi familia y disfrutar», ha confesado Carlos Vicente. El extremo aragonés fue clave en el triunfo ante los ilicitanos con su gol de penalti. «Lo importante es que ayude al equipo a ganar los tres puntos. El grupo está confiando en mí a la hora de tirarlos», apunta.
Su suplencia frente al Elche se la tomó con «normalidad y naturalidad». «Sirve para descansar y tomar perspectiva», afirma el '7'. «A todos nos gusta jugar, pero hay que mirar por el equipo y no individualmente. Hay que seguir apretando y tener la misma confianza. La competencia nos hace mejores. Saber que hay un compañero detrás que hace las cosas bien eleva el nivel de todos y mejora al equipo. Es una pena que Calebe se lesionara», añade.
Con 11 puntos en 8 jornadas, el Alavés mira con «ambición» a un horizonte en el que emerge el Valencia (lunes, 21.00 horas) y varios duelos (Rayo, Espanyol, Girona...) ante «rivales directos». «Tenemos que salir a ganar como siempre y hacernos fuertes en casa. Pero que los demás no sumen es bueno», destaca Vicente. «Ser protagonistas en los partidos y que el rival se adapte a ti da confianza a los jugadores. Somos ambiciosos, no nos conformamos ni tenemos dudas. Todos vamos en la misma dirección», explica un extremo que desvela cómo han trabajado durante el parón.
«La semana pasada la carga física fue mayor para compensar la falta de partido. Y ahora el Chacho está remarcando, sobre todo, lo que hicimos bien ante el Elche. Llegamos y generamos mucho y debemos incidir en ello. También corregir errores, como los momentos de relajación en los partidos. Seguir trabajando y sumando a la base y esencia que tenemos», declara Vicente, que no cree que el Alavés sea más peligroso con dos extremos puros: «Desde fuera puede parecer que siendo menos combinativos y poniendo jugadores de banda llegas más, pero también depende del rival, de las circunstancias, de las sensaciones... El sistema es el mismo».
«Los compañeros están cubriendo bien la baja de Garcés»
Vicente también habló sobre la sanción de doce meses de inhabilitación a Facundo Garcés: «Al principio choca, pero lo vivimos con normalidad. Confiamos en que se resuelva pronto. Nos tenemos que acostumbrar e intentar que se note lo menos posible en el campo. Los compañeros están cubiendo bien su baja».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión