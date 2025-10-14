El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Siete jugadores pugnan por hacerse un hueco en la sala de máquinas albiazul

Blanco e Ibáñez son los que más minutos han disputado en la medular en este inicio en el que Coudet ha alineado ya a todos sus medios

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Martes, 14 de octubre 2025, 00:20

Comenta

La sala de máquinas albiazul sufre su particular 'overbooking'. Siete jugadores pugnan por ocupar alguna de las tres posiciones disponibles. Una batalla que se extiende ... también a las alas donde este año se registra más movimiento. El escenario, lejos de ser un problema, se presenta como una bendición para Coudet, que cuenta con un fondo de armario más amplio para conformar sus alineaciones y dosificar las cargas. «Vamos a tener una buena competencia interna», se congratuló el entrenador argentino, encantado de asumir el rol de ajedrecista para situar todas las piezas en el tablero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  2. 2

    La historia detrás del abrazo entre Mikel Jauregizar e Ibon Sánchez
  3. 3

    Estos son los 20 rehenes vivos liberados por Hamás
  4. 4

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad
  5. 5

    Euskadi frenará el pago de 51 millones por la atención sanitaria a vascos en otras comunidades
  6. 6

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»
  7. 7

    ¿Por qué nuestros iPhones son más tontos que en el resto del mundo?
  8. 8

    Bildu critica al viceconsejero de Seguridad por llamar «fascistas» a los radicales que reventaron el acto falangista en Vitoria
  9. 9

    La nueva vida de George Dowell, el futbolista al que un accidente de tráfico dejó en silla de ruedas
  10. 10 Servicios mínimos para el paro por Palestina del miércoles: 30% en el transporte y como un festivo en sanidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Siete jugadores pugnan por hacerse un hueco en la sala de máquinas albiazul

Siete jugadores pugnan por hacerse un hueco en la sala de máquinas albiazul