Siete jugadores pugnan por hacerse un hueco en la sala de máquinas albiazul

La sala de máquinas albiazul sufre su particular 'overbooking'. Siete jugadores pugnan por ocupar alguna de las tres posiciones disponibles. Una batalla que se extiende ... también a las alas donde este año se registra más movimiento. El escenario, lejos de ser un problema, se presenta como una bendición para Coudet, que cuenta con un fondo de armario más amplio para conformar sus alineaciones y dosificar las cargas. «Vamos a tener una buena competencia interna», se congratuló el entrenador argentino, encantado de asumir el rol de ajedrecista para situar todas las piezas en el tablero.

El reparto de minutos refleja esa holgura. El año pasado, entre los once futbolistas más utilizados, únicamente estaban, como medios y extremos, Carlos Vicente (3.098), Blanco (2.739), Guridi (2.097) y Guevara (1.944). En estas primeras ocho jornadas, en cambio, esta lista de 'candidatos' se extiende ya a seis jugadores: Blanco (611), Vicente (589), Ibáñez (551), Aleñá (515), Abde (315) y Guridi (295). Con la sensación de que Guevara (173), Denis Suárez (156) y Calebe (108) pujan con fuerza por sumar más minutos, además de Benavídez al que las lesiones le han lastrado.

«La Liga es muy larga y nunca sabes cuándo vas a tener tus cinco minutos de gloria: prepárate para 1.000 minutos o cinco», explicó el técnico argentino. Lo demostró en el encuentro ante el Getafe, cuando revolucionó la alineación con ocho cambios. Una prueba que superaron con nota y que reafirmó la idea del preparador. «Me lo están poniendo difícil y lo del otro día fue bueno para generar dudas al entrenador. Los que venían participando menos venían generando competencia», reconoció en la previa del partido ante el Mallorca.

611 minutos acumula Blanco en estas primeras ocho jornadas, seguido de Pablo Ibáñez (551), Aleñá (515), Guridi (295), Guevara (173), Denis Suárez (156) y Benavídez (10).

4 futbolistas utilizados por el Chacho en las bandas.Carlos Vicente (589 minutos) y Calebe (108) actúan en el ala derecha. En el otro flanco el entrenador argentino apuesta por la versatilidad de Aleñá (515) y Abde (315), con más protagonismo en las últimas tres jornadas.

Una riqueza que también se refleja en el apartado táctico. El Alavés ha roto su propia moldura y este año trata de sorprender a los rivales con distintos planteamientos. Desde una pareja de centrocampistas, hasta una línea de cuatro como la que asaltó San Mamés, pasando por extremos puros en las bandas o la opción de prescindir del hombre que enganche con la delantera. «A veces jugamos con dos puntas, otras con mediapunta y acompañando».

Esa medular se construye a partir de Blanco, el ancla albiazul y un fijo en las alineaciones. Pablo Ibáñez se ha convertido desde su llegada en su socio predilecto. El navarro no solo acelera el ritmo del juego del equipo, sino que también muerde a los rivales para recuperar la posesión. Coudet también tiene la baza de apostar por Denis Suárez, el metrónomo que en Bilbao ordenó el juego del equipo, además de la polivalencia de Guevara para ocupar cualquiera de las dos demarcaciones centrales. Una versatilidad que también encuentra con Guridi y Aleñá.

«Comprender los espacios»

Pero no se trata de una mera cuestión de números, sino que el equipo se ha reforzado con hombres de buen pie para incidir en ese «protagonismo» que demanda Coudet. De hecho, el entrenador argentino avaló la llegada de Aleñá y Suárez. Una idea de juego que les convenció. «Quería volver a trabajar con Coudet», confesó el jugador catalán, que trata de recuperar su mejor versión. «El Chacho fue uno de los principales motivos para venir al Alavés», reconoció el gallego, que sigue con su adaptación al equipo.

El regreso de Aleñá le permite a Coudet tener un 'arma' más para la banda, donde le usó el curso pasado en ese Alavés 'asimétrico'. La misma solución encuentra con Calebe. Más efectivos para conseguir un «equipo móvil». Porque si bien ha apostado en las últimas jornadas por Carlos Vicente y Abde en las alas, su rol no se limita al del extremo puro. «Tratamos de ir moviéndonos y enseñarles cuándo hay que estar por afuera y cuándo por dentro para las llegadas», dijo en referencia a los laterales. «El fútbol actual es más de comprensión y entender los espacios que hay que ocupar».