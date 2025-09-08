Boyé entrena con el grupo y llegará al derbi de San Mamés

Lucas Boyé ya está listo para debutar con la camiseta del Deportivo Alavés. El delantero argentino llegó a Vitoria con un esguince de rodilla ... que, de momento, le había privado de enfundarse la zamarra albiazul, pero este lunes ha dado el último paso que le faltaba en su recuperación. Boyé ya entrena al mismo ritmo que sus compañeros y, de esta forma, apunta a estrenarse este sábado contra el Athletic en San Mamés (18.30 horas).

Con este último paso, el delantero ha puesto fin a un proceso de recuperación que se ha extendido durante cerca de un mes. El percance, en un amistoso con el Granada, no frustró su desembarco en Mendizorroza por casi seis millones de euros, pero sí que demoró su estreno. Así, vio desde la barrera los partidos contra el Betis -el mismo día en el que se anunció su fichaje- y el Atlético de Madrid.

Aunque el propio delantero explicó en su presentación que los plazos que manejaban le hacían ser optimista con su posible estreno tras el parón por selecciones. El hecho de que ya desde este lunes pueda ejercitarse junto a sus compañeros propicia ese debut. Aún le quedan otras cuatro sesiones para terminar de ponerse a punto y, también, interiorizar desde el terreno las demandas del Chacho Coudet.

Ahora decisión del entrenador será si le entrega la titularidad en San Mamés contra el Athletic o si apuesta por su introducción paulatina en el once. El hecho de que pudiera realizar gran parte de la pretemporada con normalidad y que la pausa por lesión haya sido breve invitan a una rápida puesta a punto en el apartado físico que facilitaría su entrada desde el inicio.

Con él, una pieza muy demandada por el Chacho Coudet para cerrar la delantera, el Alavés cuenta con una baza más completa que los otros dos delanteros del equipo, Toni Martínez y Mariano. El argentino se asemeja más al perfil adoptado el curso pasado por Kike García; es decir, el de ese delantero bueno en la asociación, solvente en el juego de espaldas y capaz de generar para sus compañeros. Aunque también se le pedirán goles. No en vano, es el fichaje más caro de la historia de la entidad albiazul.