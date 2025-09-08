El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Lucas Boyé, en el centro, ya corre junto a sus compañeros en el entrenamiento del lunes. Deportivo Alavés

Boyé entrena con el grupo y llegará al derbi de San Mamés

El delantero ya está plenamente recuperado tras su lesión de rodilla y podrá debutar con el Alavés ante el Athletic

Jon Aroca

Jon Aroca

Lunes, 8 de septiembre 2025, 11:36

Lucas Boyé ya está listo para debutar con la camiseta del Deportivo Alavés. El delantero argentino llegó a Vitoria con un esguince de rodilla ... que, de momento, le había privado de enfundarse la zamarra albiazul, pero este lunes ha dado el último paso que le faltaba en su recuperación. Boyé ya entrena al mismo ritmo que sus compañeros y, de esta forma, apunta a estrenarse este sábado contra el Athletic en San Mamés (18.30 horas).

