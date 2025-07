Aleñá habla sobre su regreso al Alavés: «Me fui con la sensación de que tenía que volver»

Carles Aleñá sólo necesitó 14 partidos para saber que el Alavés era su equipo, Mendizorroza su hogar y Vitoria su cuidad. Los seis meses que ... duró su estancia como cedido en la capital alavesa hicieron que el centrocampista catalán se replantease su futuro al regresar a su club de origen. Aún le restaba un año de contrato con el Getafe, pero buscó la fórmula para rescindir el acuerdo y allanar el camino para escribir su futuro en albiazul. Lo consiguió. Tan claro tenía dónde quería estar que ha sellado una vinculación larga de cuatro temporadas con el Glorioso, que terminará cuando ya tenga 31 años.

Tras formalizarse el traspaso, el futbolista no tardó en hacer las maletas y unirse al resto del grupo en Girona, donde se ha programado el 'stage' de pretemporada. «Es un paso muy importante e ilusionante», comenta, en una entrevista emitida por el club. Ya vestido con el uniforme del equipo, Aleñá recuerda su dulce etapa como albiazul. «Es un club donde me sentí cómodo y feliz. Un club muy familiar y con una afición que me trató de diez. La ciudad me gustó. Sentí como que caí de pie. El estilo de juego y cómo es como club sabía que era el lugar donde quería estar», confiesa, luciendo el '10', su nuevo número, en la espalda.

Todas las piezas encajaron. Volvió a disfrutar del fútbol, a sonreír... Pero esa sensación tenía fecha de caducidad: seis meses. Tan fugaz que no quería que terminase ahí. «En el último partido tenía la sensación o las ganas de que se podía volver. Fue una cosa que estuve todo el verano dándole vueltas. Cuando salí me fui con una sensación de que tenía que volver». Se reincorporó a la pretemporada del conjunto azulón, pero en su cabeza barruntaba el deseo de regresar al Alavés. Las tres partes (el Getafe, el Alavés y el propio futbolista) tenían claro su deseo. Trabajó en silencio. Y lo consiguió. «Muy ilusionado por firmar y que serán 4 años. Me da tranquilidad y felicidad».

Admiración por la afición

El futbolista ya se ha reencontrado con la plantilla, ese grupo con el que batalló la temporada pasada por dejar al Alavés en Primera y con la que se sintió en familia. Ahora cuenta las horas para juntarse con la aficíon, el pilar del Glorioso. «Cómo cuidan a los jugadores y los apoyan; en especial conmigo, me sentí muy querido. Es muy parecida a cómo vivo yo las cosas: intensidad, amor y pasión. Es lo que hace diferente a la gente de Mendizorroza». Ese fortín donde seguirá escribiendo capítulos especiales. «Jugar en 'Mendi' siempre ha sido muy bonito. Hay partidos que recordaré toda la vida», como la agónica victoria con nueve jugadores y bajo un diluvio ante un Villarreal que miraba a la Champions.

Pero Aleñá mira también al futuro y lo hace hablando como albiazul. «Espero un año muy intenso y mucha dificultad, esto cada año va a ser más complicado. Los equipos se arman bien. Pero es un año muy ilusionante y podremos hacer grandes cosas». Un «reto apasionante» que promete que lo solventarán porque «tenemos un gran equipo y cuerpo técnico». «A cumpilir con todos los objetivos», concluye.