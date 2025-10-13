El Alavés vuelve a los entrenamientos y recupera efectivos

Jon Ander Goitia Lunes, 13 de octubre 2025, 18:27 Comenta Compartir

El Alavés retomó este lunes los entrenamientos en Ibaia con la mente puesta ya en el partido que le enfrentará el próximo lunes (21.00 horas) al Valencia. Los motores vuelven a trabajar a máximas revoluciones tras una semana en la que el parón internacional permitió reducir la carga al tener cuatro días libres. Una ventana que los jugadores han usado para recargar las pilas y Coudet para recuperar efectivos. Diarra y Calebe se unieron ayer al resto del grupo, mientras que Mariano mantiene un plan individual de recuperación.

El lateral maliense arrastraba desde finales de septiembre molestias en uno de sus pies. «Tiene un problema en su pie, está muy dolido», comentó el técnico argentino en la previa del partido ante el Mallorca. Diarra se cayó de la convocatoria, al igual que en el partido contra el Elche. Recuperado de esos problemas, ya trabaja al mismo ritmo que sus compañeros. Una lista en la que también está Calebe, aunque su vuelta no generaba dudas. Coudet sustituyó al jugador brasileño a la media hora del partido contra el Elche por precaución. Calebe sufrió molestias en el cuádriceps y el Chacho apostó por no arriesgar y aprovechar el parón para tenerle recuperado.

La situación es distinta en el caso de Mariano. El delantero hispanodominicao mantiene un plan de trabajo personal para recuperarse de los problemas que arrastra desde hace dos semanas en el isquiotibial de su pierna. De hecho, ayer no saltó al verde con el resto de sus compañeros. No obstante, en el último partido ya entró en la convocatoria. Y el Alavés además afronta una semana larga al jugar su partido el lunes.

Pese a que aún restan seis días para el encuentro ante el conjunto che, Coudet imprimió desde ayer máxima intensidad al grupo durante el apartado físico y táctico con el que abrió el entrenamiento. «¡Sigue, sigue, sigueee!» o «Dale, dale, dale», se le pudo escuchar en el vídeo del entrenamiento compartido por el club. No fue su única instrucción. El argentino no paró de dar indicaciones a los jugadores para que el equipo retome la competición con la misma versión con la que la dejó ante el Elche. Desde halagos: «Eso es, muy buena». Hasta correcciones. «Tenla», en referencai a la posesión del balón, durante el partido a campo reducido con el que cerró la sesión.

Con la 'visita' del filial

Ese partido permitió confirmar que Toni Martínez está recuperado de sus problemas en el hombro derecho. «En el 'ratito' que jugué en Mallorca sufrí una luxación», explicó el delantero murciano tras la victoria contra los ilicitanos. Sin embargo, ya ha conseguido dejar atrás esas molestias y se le pudo ver ágil en los movimientos y eléctrico en las carreras. Un entrenamiento que siguieron desde primera fila los jugadores del filial albiazul. Acodados en la valla, conocieron de primera mano la metódica de Coudet.

Temas

Deportivo Alavés