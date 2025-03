El audio del VAR en la expulsión de Sivera: «Cuando va a levantar la mano ve que viene el balón y la vuelve a bajar»

Jon Ander Goitia Domingo, 9 de marzo 2025, 17:51 Comenta Compartir

La RFEF ha hecho público el audio de la revisión del VAR en la jugada que acarreó la expulsión de Sivera. La acción se produjo en el minuto 50 cuando el portero albiazul salió del área a despejar un balón dividido. Ayoze consiguió llegar antes y puntear el balón. La acción, sin embargo, quedó en un segundo plano porque el delantero del Villarreal impacto con su rodilla en la cara del capitán del Alavés, quien tuvo que ser sustituido y trasladado al hospital con un traumatismo craneoencefálico y para «reconstruir» su labio. Mientras le atendían en el verde, la sala VOR revisión la jugada y llamó a Ortiz Arias.

«Te recomiendo que vengas a ver la imagen, por favor Miguel», indica Figueroa Vázquez, desde las instalaciones de Las Rozas. Ortiz Arias pregunta: «¿Quieres que vaya a verla por un posible dogso?». Una pregunta a la que desde la sala VOR responden: «Sí por favor, por un posible dogso, correcto» (dogso es la zona 'caliente' del campo que se considera manifiesta de gol en caso de infracción).

En su camino al monitor, Ortiz Arias hace un alto para pedir calma en los banquillos. «Estaos todos sentados en el banquillo. El que me vuelva a gritar se va fuera. Dejadme decidir a mí, que soy el que trabaja. Habéis oído que os sentéis todos. ¿Me habéis oído? Estoy aquí Jorge, perdóname», remarca insistentemente. Tras conseguir que nadie se interponga en su camino, se sitúa frente al monitor y comienza a analizar la jugada.

El acta arbitral

«Jorge ¿me puedes dar un poquito más despacio la jugada? No no, simplemente quiero que me bajéis la velocidad». Una vez se produce, Ortiz Arias concluye: «Vale mira, efectivamente estoy viendo un movimiento. Vale, él va a apoyar pero luego cuando ya la va a levantar ve que viene el balón y la vuelve a bajar». De manera que, sostiene, «para mi es una mano intencionada. ¿Me puedes poner una amplia para ver donde va el balón?».

Las imágenes resuelven también estas dudas. «Vale el balón va a pasar, va a portería directo. Dámela de fondo para ver la dirección del balón. Dámela cuando la pega Ayoze por favor. Vale, aquí, esta. Vale perfecto ok, voy a expulsar al portero». Una expulsión que recogió de esta forma en el acta: «En el minuto 58 el jugador (1) Sivera Salva, Antonio fue expulsado por el siguiente motivo: jugar el balón con el brazo, fuera de su área de penalti, impidiendo con ello una clara y manifiesta ocasión de gol.»

