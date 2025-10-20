Coudet: «El resultado me deja un sabor amargo»

Jon Ander Goitia Lunes, 20 de octubre 2025, 23:59 Comenta Compartir

Eduardo Coudet repitió hasta en cinco ocasiones «buenas noches» al entrenar en la sala de prensa. Pese al resultado, un empate que le dejó un «sabor amargo», el entrenador albiazul se mostró contento por las «buenas sensaciones» que le dejó el partido ejecutado por sus jugadores. «Hicimos un gran juego, sometimos al rival...Las veces que hemos sumado hemos hecho buenos partidos». Pero, faltó completar el trabajo. «Nos faltó el gol. Merecimos los tres puntos».

En la previa del partido remarcó que había pedido a sus jugadores «finalizar más». Convertir ese dominio en peligro. «Vimos continuidad a pesar de dos jornadas de 'parate'. Realmente lo que estamos pidiendo lo han hecho, pero no quiso entrar», se volvió a lamentar. Por su cabeza volvieron a pasar esa doble ocasión de Boyé, el testarazo de Toni Martínez que salvó Julen Agirrezabala con una brillante parada o el poste que privó el ansiado premio.

La tensión terminó siendo por las ocasiones perdonadas, el Chacho ya se había recompuesto del primer minuto de partido en el que el Valencia perdonó de cara a gol. el inicio no fue el mejor. «Quizá la única situación clara que nos han generado ha sido porque nos partimos y no tuvimos el bloque tan corto que normalmente trabajamos». Un desajuste que explotó el conjunto che y que llevó a Coudet a reajustar las piezas en el tablero para dominar la partida. «Lo hemos hecho tan bien que perdemos la imagen de que enfrente está el Valencia. Tienen muy buenos jugadores y fuimos protagonistas».

En ese sentido, elogió la labor defensiva del equipo, el menos goleado de la Liga. «Es un trabajo que empieza en el delantero», elogió, en referencia a todos los futbolistas. Una dinámica que quiere que se mantenga y que dependerá de que ninguna de las fichas cause baja. «Nno estamos con tanta cantidad de defensas, la tenemos que remar así. Que el doctor tenga medicamento para todo», bromeó.

Coudet también habló de nombres propios. Carlos Vicente, un fijo en las alineaciones del año pasado, repitió suplencia. «Vicente es buenísimo, pero Calebe también. Cuando están parejos tienes que decidir uno y es injusticia». Un punto en el que volvió a remarcar la «competencia» interna del vestuario por asaltar la alineación. «Cuando tienes posibilidad en un grupo tan parejo y poder sostener el ritmo, la dinámica, la genración… hay que utilizarlo. Lo venimos utilizando y lo aprovechan bien. Estamos en la fina de elegir este u otro». Una decisión que sostiene mejorar el nivel del grupo. «Prefiero tener cuatro o cinco jugadores con cara diferente y que cuando ingresan lo hagan de la manera que lo están haciendo».

Temas

