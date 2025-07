Sergio Fernández: «La llegada jugadores no está condicionada a la salida de otros»

En la presentación de Raúl Fernández, el director del Deportivo Alavés, Sergio Fernández, avanzó que el club trabajaba en la incorporación de «tres o cuatro ... futbolistas» en este mercado estival. Uno de ellos era Yusi, quien ya ha sido presentado este lunes en Mendizorroza. De manera que en las oficinas del Paseo de Cervantes siguen trabajando para anunciar los restantes: «Están en proceso. Definir un porcentaje es bastante complicado», ha apuntado el leonés.

En la agenda destacan dos nombres propias: Aleñá y Calebe. Respecto a este último, Sergio Fernández ha reconocido que están «trabajando en su posible incorporación». Sin embargo, su contrato con el Fortaleza se presenta como un escollo para que se produzca la rúbrica. «Tiene contrato con otro club y hay que saber manejar los tiempos. Es uno de los jugador que nos gustaría incorporar».

Aleñá, por su parte, busca la fórmula para rescindir su contrato con el Getafe, donde tiene un año más firmado, y llegar libre a Vitoria en la que sería su segunda etapa como albiazul, tras la cesión de seis meses en el curso pasado. De manera que su llegada «no es improbable, pero sí muy difícil», ha reconocido. El jugador sigue sin entrar en los planes de José Bordalás y en el primer partido de pretemporada sólo jugó 22 minutos.

De materializarse el acuerdo, el jugador de Mataró asumiría un rol diferente al que se le vio entonces. «Más por dentro que por fuera. No sería para jugar en banda». Y todo pese a que la idea del club no es apostar por extremos puros. «La gente tiene una idea en cuanto al jugador de banda, pero no es ese el perfil que estamos buscando. Esa profundidad nos la van a aportar los laterales». Un perfil en el que encaja Yusi.

Nombres propios en los que trabaja el Alavés para reforzar la baraja con la que Coudet buscará jugar en Liga. Y que su llegada únicamente depende el acuerdo entre clubes. «Para llegar 2-3 no necesario salir otros», ha apuntado el director deportivo albiazul. Una agenda en la que, ha vuelto a remarcar, no está el nombre de Mariano, quien trabaja en pretemporada con el Alavés. «Nada ha cambiado. Está trabajando, pero todos tenemos claras las razones. Esa es la hoja de ruta».