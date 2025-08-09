El Alavés renueva a Víctor Parada hasta 2029 El defensa, que actuó el pasado curso cedido en el Mirandés y gana enteros para Coudet incluso de central, firma el segundo contrato más largo de la plantilla

Jon Prada Sábado, 9 de agosto 2025, 11:12 Comenta Compartir

El Alavés ha renovado a Víctor Parada hasta 2029. El defensor, que actuó el pasado curso cedido en el Mirandés, donde rozó la gesta del ascenso a Primera, firma el segundo contrato más largo de la plantilla, por detrás de Pablo Ibáñez (2030), una de las grandes apuestas del verano. El futbolista, cuya posición más habitual es la de lateral izquierdo, empieza a convencer a Coudet incluso de central, donde le ha situado junto a Facundo Garcés en los dos últimos amistosos.

El contrato de Parada concluía al final de la próxima temporada, en junio de 2026, por lo que el club ha optado por resolver su continuidad con rapidez, antes de que se acercara la ventana de que el futbolista pudiera negociar su llegada libre a otro club, como sucedió con Abqar y Kike García.