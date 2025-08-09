El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Víctor Parada realiza un pase durante el amistoso ante el Girona. Factoria 9

El Alavés renueva a Víctor Parada hasta 2029

El defensa, que actuó el pasado curso cedido en el Mirandés y gana enteros para Coudet incluso de central, firma el segundo contrato más largo de la plantilla

Jon Prada

Jon Prada

Sábado, 9 de agosto 2025, 11:12

El Alavés ha renovado a Víctor Parada hasta 2029. El defensor, que actuó el pasado curso cedido en el Mirandés, donde rozó la gesta del ascenso a Primera, firma el segundo contrato más largo de la plantilla, por detrás de Pablo Ibáñez (2030), una de las grandes apuestas del verano. El futbolista, cuya posición más habitual es la de lateral izquierdo, empieza a convencer a Coudet incluso de central, donde le ha situado junto a Facundo Garcés en los dos últimos amistosos.

El contrato de Parada concluía al final de la próxima temporada, en junio de 2026, por lo que el club ha optado por resolver su continuidad con rapidez, antes de que se acercara la ventana de que el futbolista pudiera negociar su llegada libre a otro club, como sucedió con Abqar y Kike García.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El excomisionado de la dana acusado de falsificar su título intenta suicidarse
  2. 2 Cayetana Guillén Cuervo revela detalles sobre la violación que sufrió a los seis años: «Fueron ocho tíos y me hostiaron...»
  3. 3 Aparecen carabelas portuguesas entre las algas asiáticas invasoras de las playas de Noja
  4. 4

    Una oleada de robos en Ereaga obliga a la Policía a patrullar de incógnito en bañador
  5. 5 Un motorista resulta herido en un accidente en la A-8 en Zierbena
  6. 6

    El mundo planta cara a Netanyahu y le exige que detenga la expansión de la guerra en Gaza
  7. 7

    Guerra entre los comerciantes del Mercado de Otxarkoaga
  8. 8

    Sergio Navarro, que se fue de Lezama por «motivos familiares», entrena a un club húngaro
  9. 9

    «En clase me aburro, pero aquí me motivan»
  10. 10

    «Nunca habíamos visto nada igual, da repelús darse un baño en Noja»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Alavés renueva a Víctor Parada hasta 2029

El Alavés renueva a Víctor Parada hasta 2029