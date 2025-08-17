El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Lucas Boyé, entre Guevara y Tenaglia en el duelo ante el Alavés. Efe

El Alavés negocia el fichaje de Lucas Boyé

El club, que ve en el ariete argentino el '9' de referencia que quiere incorporar, busca un acuerdo con el Granada para su traspaso

Jon Prada

Jon Prada

Domingo, 17 de agosto 2025, 22:07

El Alavés negocia con el Granada el fichaje de Lucas Boyé. Según adelantó el 'Ideal' y ha podido confirmar EL CORREO, ambos clubes buscan un ... acuerdo para el traspaso del ariete argentino de 29 años. Se trata de un delantero de referencia que el conjunto albiazul persigue tras las salidas de Kike García y Joaquín Panichelli, y cuyo perfil completa a Toni Martínez y Mariano, algo más móviles. A pesar de que la operación todavía debe superar varios obstáculos para concretarse, ambas entidades están dispuestas a cerrar el traspaso.

