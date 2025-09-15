Un Alavés «sin miedo a nadie»

La victoria del derbi ante el Athletic no sólo rompió un maleficio de veinte años sin paladear un triunfo en el feudo rojiblanco. Fue la ... confirmación de un Alavés que quiere, y por fases logra, «ser protagonista en cualquier campo y ante cualquier rival», como ha recalcado Coudet en varias ocasiones. Porque los vitorianos se enfrentaban a un arranque liguero de máxima exigencia. Un auténtico 'Tourmalet' compuesto por tres equipos europeos (Betis, Atlético de Madrid, además del conjunto bilbaíno) en las primeras cuatro jornadas. Y el balance refuerza al conjunto albiazul, que ha sumado ya siete puntos cincelados a través de un fútbol más vistoso.

Los números son un buen termómetro para calibrar este buen momento. El Alavés ha firmado su segundo mejor inicio en Primera. Sólo la temporada 1999-00, con nueve puntos, mejora los números actuales. Cabe recordar que fue el año en el que se logró el billete para la UEFA. Por hacer una radiografía: en las veinte participaciones en la élite, los babazorros han alcanzado los siete dígitos en sólo cinco ocasiones. Pero también es cierto que, a priori, se lograron ante rivales de menor entidad que los actuales. En tres ocasiones se llegó a este punto sin estrenar el casillero y en cinco no se consiguió pasar la barrera de los tres puntos.

La clasificación es una inyección de moral para el grupo. «El equipo, más allá de los puntos, muestra cosas buenas. Con el tiempo vamos a seguir trabajando en mejorar y podremos tener una tendencia de progresión importante», dijo Coudet en la rueda de prensa de San Mamés. Una percepción que se comparte de puertas para dentro. «Esta victoria (por la del Athletic) indica que estamos haciendo las cosas bien». Porque los jugadores ponen en valor el botín cosechado, pero sobre todo la forma en la que se ha obtenido.«Somos fieles a una idea de juego, sabemos a lo que jugamos», subraya la plantilla en la resaca del derbi. Una directriz que no varía pese al escenario.

Los albiazules tratan de tomar el control de los partidos a través de la posesión con la acumulación de hombres en el centro. La sociedad conformada por Blanco, Ibáñez y Aleñá, a la que se une ahora Denis Suárez, incide en esta idea. Aunque el Chacho cuenta este año con una baraja más amplia para desbloquear los partidos. Para muestra, el cambio de dibujo al descanso del derbi, pasando del 4-2-3-1 al 4-4-2.

La clave de esta metamorfosis albiazul, coinciden, tiene que ver con el trabajo realizado en la pretemporada. La situación clasificatoria del pasado curso obligó a priorizar los resultados frente al estilo, que no obstante fue calando a medida que transcurrieron las jornadas. De manera que este año el equipo ha podido incidir en el estilo que trajo el entrenador argentino en su pizarra. Además de reforzar el apartado físico. «Si la temporada pasada estábamos en 110 kilómetros (grupales), pretendemos llegar a 115», avanzaron Octavio Manera y Guido Cretari, preparadores físicos del Alavés, al inicio del verano. Más músculo para tratar de morder más arriba a los rivales.

Dos ingredientes que faltaron en la primera mitad ante el Athletic. Y que llevaron a Coudet a revolucionar el guion del partido con un triple cambio a la vuelta de los vestuarios. El equipo, explicó, estaba «impreciso» con el balón. «En el descanso hablamos de que teníamos que cambiar en el juego, tomar más riesgos al salir con el balón. Logramos más movilidad y nos vimos mucho mejor», apuntó el técnico.

Confianza plena

Un análisis en el que también coincidió Denis Suárez en la zona mixta. «No estábamos siendo fieles a nuestra idea». De manera que la premisa en el entretiempo fue «ser más simples» en las combinaciones y «sólidos» en defensa, destacan en el vestuario. Así se comenzó a forjar el asalto a Bilbao. «Fueron cambios ofensivos para ir a por el partido», remarcó el mediocentro gallego.

Porque por mucho que existiese esa maldición en San Mamés, la plantilla confiaba en cambiar la historia: sólo una victoria en sus 23 visitas a la capital vizcaína. Esta temporada el bloque albiazul está pleno de confianza. «Te dije que hoy ganábamos», le recordó Tenaglia a Guevara en plena celebración tras salir vencedores en el derbi. «Nos da igual el rival que tengamos delante, creemos que podemos ganar a cualquiera. No le tememos a nadie», destacan los futbolistas. Una mentalidad que el curso pasado se pudo llegar a ver mermada por la clasificación.

Ese optimismo también se traslada a la fortuna que el curso pasado fue esquiva para el Alavés. Los vitorianos dejaron escapar ocho puntos en el epílogo de los partidos; un golpe aún más duro al ser en su mayoría rivales directos. Esta temporada la tónica es distinta. El triunfo ante el Levante es el mejor ejemplo, con el tanto sobre la bocina de Tenaglia que llevó el delirio a las gradas. «Hubiese sido injusto sumar un punto», apuntó Coudet tras el triunfo.