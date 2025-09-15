El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Toni Martíez, Antonio Blanco, Víctor Parada y Jon Pacheco agradecen a la afición desplazada a San Mamés su apoyo durante el derbi. Rafa Gutiérrez

Un Alavés «sin miedo a nadie»

Los albiazules firman su segundo mejor inicio en Primera pese al exigente cartel con equipos que disputan competición europea

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:53

La victoria del derbi ante el Athletic no sólo rompió un maleficio de veinte años sin paladear un triunfo en el feudo rojiblanco. Fue la ... confirmación de un Alavés que quiere, y por fases logra, «ser protagonista en cualquier campo y ante cualquier rival», como ha recalcado Coudet en varias ocasiones. Porque los vitorianos se enfrentaban a un arranque liguero de máxima exigencia. Un auténtico 'Tourmalet' compuesto por tres equipos europeos (Betis, Atlético de Madrid, además del conjunto bilbaíno) en las primeras cuatro jornadas. Y el balance refuerza al conjunto albiazul, que ha sumado ya siete puntos cincelados a través de un fútbol más vistoso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  2. 2

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  3. 3 Sebastián Yatra se ofrece al Athletic: «Tengo apellidos vascos y mira qué goles meto»
  4. 4

    Así es el sórdido álbum de cumpleaños de Epstein que ha provocado el escándalo en Estados Unidos
  5. 5

    Denuncian a un mando de la Policía de Bilbao por faltar al respeto a ertzainas
  6. 6 El chef del restaurante de Bilbao que es uno de los pocos en el mundo que genera tanta fascinación
  7. 7 Sin poder recoger el maillot de mejor joven y escondidos en su hotel: el final de la Vuelta para el Israel Premier Tech
  8. 8

    Lanzan un bolardo contra el balcón de una edil del PNV de Ugao que lleva años denunciando acoso
  9. 9

    Bildu y GKS intensifican su pulso para capitalizar el discurso contra Israel
  10. 10

    Santiago López se perfila como futuro presidente del PP vizcaíno tras apartar Génova a Raquel González

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un Alavés «sin miedo a nadie»

Un Alavés «sin miedo a nadie»