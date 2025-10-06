El Alavés se medirá al CD Getxo en la primera ronda de Copa El equipo de Coudet ejercerá como visitante y el encuentro se disputará entre el 28 y el 30 de octubre

6 de octubre 2025

El Deportivo Alavés ya tiene rival para la primera ronda de Copa. Arrancará su concurso en un derbi, pues la suerte ha determinado que el equipo vitoriano se enfrente al CD Getxo. El choque se disputará en una fecha por determinar del 28 al 30 de este mes, entre semana, y la única certeza por el momento es que el bloque albiazul deberá ejercer como equipo visitante en el getxotarra campo de Fadura. El club local trabaja para poder actuar en su estadio.

En realidad, el nuevo formato puesto en marcha por la RFEF reducía casi al mínimo la incertidumbre. El hecho de haber compartimentado a los equipos participantes en diversos grupos geográficos limitaba el número de rivales a los que se podía enfrentar. En su caso el lote se circunscribía a cuatro: Getxo, Puerto de Vega y Negreira -de Regional, sexto peldaño- y el Ourense CF, de Primera RFEF, tercera categoría.

El elegido ha sido el más cercano, el bloque que disputa sus partidos como local en Fadura. Los getxotarras vuelven al torneo copero tras tres décadas de ausencia por la puerta grande tras eliminar en la ronda preliminar al Betis Valladolid (1-2 a domicilio en el partido de vuelta tras igualar a cero en la ida). Obligados a resistir en inferioridad numérica durante casi todo el encuentro, el bloque dirigido por Egoitz Garai dio un golpe sobre la mesa como visitante.

La reacción de los jugadores del Getxo

Con el apoyo de casi un centenar de aficionados del club getxotarra desplazados para el encuentro decisivo apeló a la épica para comprar el billete al torneo. El presidente, Iñaki Gerediaga, resaltó tras el encuentro en EL CORREO que le da «mucha importancia» al hito logrado por el Getxo. Al fin y al cabo, son «más de cuarenta años sin participar en la Copa del Rey», tal y como reseña el mandatario. En el ámbito económico esto supone «un ingreso económico importante», cerca del 15% de su presupuesto solo la bonificación por estar en la primera ronda.

«Esto nos pone en el mapa nacional del fútbol, es un reconocimiento a todo el trabajo que se ha hecho estos años en el club», destacó el presidente, que en la previa mostraba su deseo de enfrentarse al Real Sociedad, uno de los cuatro equipos a los que se podía medir. «Es el que más tirón puede tener», explicaba, aunque también el Alavés será un rival con notables alicientes. El club quiere jugar en Fadura, aunque deberá esquivar la prohibición de que haya público de pie. Ya negocian con varias empresas para colocar gradas supletorias.

El precedente de la 1976-1977

El Getxo compite en la División de Honor de Bizkaia, la sexta categoría del fútbol nacional; la inmediatamente inferior a Tercera RFEF. El conjunto de la Margen Derecha se ganó el derecho a jugar la fase previa tras imponerse en la ronda territorial al Ariznabarra y el Zarautz. Los tres disputaron una fase saldada a favor de los vizcaínos tras imponerse a los vitorianos y empatar ante los guipzucoanos.

No será la primera vez en la que Alavés y Getxo coincidan en Copa. Aunque el conjunto vizcaíno llevaba décadas lejos del torneo -su último concurso fue una primera ronda en la 1991-1992 y no jugaba ante un Primera desde la 1984-1985-, ambos equipos se enfrentaron en la edición de la 1976-1977. El bloque albiazul se impuso tanto en la ida como en la vuelta por 1-0. Trona marcó el gol de la ida y Arenaza el de la vuelta. El CD Getxo, que en 2027 celebrará su centenario, ha disputado una temporada en su historia en Segunda B, la 1979-1980, y desde entonces ha alternado presencias entre Tercera y División de Honor.

La cita, en la que el Alavés parte como claro favorito, servirá también para poner a prueba la profundidad de plantilla de la entidad albiazul. El bloque de Coudet buscará dar una mejor imagen que en la Copa del curso pasado. Entonces sufrió para apear al Compostela y cayó eliminado en segunda ronda contra la Minera en el que precisamente fue el debut de Coudet en el banquillo albiazul.