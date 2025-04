La larga espera de Benavídez

Jon Aroca Miércoles, 2 de abril 2025, 00:41 Comenta Compartir

Por la megafonía de Mendizorroza ha dejado de sonar el nombre de un futbolista del Deportivo Alavés. Y no uno cualquiera. Hace más de ... dos meses que el speaker del campo no pronuncia el de Carlos Benavídez Protesoni. Sus últimos minutos con la camiseta albiazul en casa fueron contra el Celta, en la jornada 21, el 27 de enero. Desde entonces apenas ha disputado media hora entre dos partidos como visitante que dejaron un evidente mal sabor de boca: Leganés y Las Palmas. Llegado el tramo decisivo del campeonato, el centrocampista uruguayo no logra salir del rol secundario que ocupa desde las primeras semanas del campeonato.

Una situación extraña para un futbolista que había demostrado de forma sobrada sus capacidades tanto en Segunda como en Primera. Pero la realidad ahora le ha deparado al '23' albiazul un escenario opuesto. Benavídez es el cuarto jugador de campo con menos minutos (423 entre todas las competiciones). Solo por delante de Hugo Novoa (234) y dos fichajes de invierno, Cabanes (176) y Garcés (45). El tercero, Aleñá, ya lo ha superado en apenas seis partidos (506). No son fáciles de explicar los porqués del bajón de un futbolista que el curso del ascenso disputó casi 2.000 minutos y que el pasado rozó los 1.500. Si bien nunca había sido un jugador imprescindible, su perfil en el centro del campo era una baza útil para muchos contextos. Pero la suma de una elevada competencia en su parcela, la confianza de los técnicos en otros jugadores y los problemas físicos han desembocado en una ausencia crónica que ya no sorprende. La afición se ha resignado a ver fuera de los onces a un futbolista que se ganó pronto a la tribuna por su garra y desempeño. La presencia de un cuarto centrocampista tras la llegada de Jordán en las horas finales del mercado estival situaron al uruguayo en un escenario ya complicado. A la dificultad de suplir a Blanco, el jugador más regular del centro del campo, se sumaba la elevada competencia para jugar a su lado. Guevara y Jordán se han repartido la mayoría de los minutos y la presencia de Benavídez se ha limitado a los minutos finales o a cubrir la ausencia de alguno de ellos. Tampoco le ayudó el cambio de entrenador. Porque si ya era intermitente con Luis García, la apuesta de Coudet por futbolistas más técnicos redujo aún más su cuota de minutos. 11 partidos de Liga ha disputado esta temporada, pero solo cinco como titular El otro factor que ha marcado su temporada son las lesiones. A Vitoria llegó tras superar dos graves roturas del ligamento cruzado anterior de la rodilla, pero han sido los problemas musculares los que le han mermado. Sufrió una rotura de fibras en los isquiotibiales tras asaltar la titularidad en noviembre contra el Mallorca -apenas duró un cuarto de hora sobre el césped- y se perdió los siguientes tres encuentros. Volvió en diciembre y una sobrecarga le tuvo otro partido fuera. Ya en febrero, otro percance muscular le hizo perderse tres partidos más. Esa suma de infortunios apenas le ha permitido disputar once partidos de Liga. La mayoría, además, a base de ratos sueltos sin continuidad. Un año más de contrato Sus últimos minutos fueron hace dos jornadas en la visita a Las Palmas. Entonces fue uno de los cambios de Coudet en busca de mantener la ventaja, pero la estrategia naufragó. Tampoco Benavídez estuvo bien, pues suyo fue el error de no salir a bloquear el disparo de Moleiro desde la frontal que puso el empate. Ante el Leganés también tuvo la encomienda de reforzar el centro del campo, una tarea de nuevo sin frutos. Noticia relacionada El Girona vuelve entre los mortales Ahora afronta el final de curso en un escenario similar. Se mantiene a la espera de una oportunidad que le permita recuperar el protagonismo mientras busca la fórmula para convencer a Coudet de que puede ser una pieza útil también junto a Antonio Blanco. Con un año más de contrato por delante, lejos queda el interés que despertó el pasado verano en varios equipos. Ahora el futuro depara más incógnitas que certezas a uno de los capitanes del Deportivo Alavés.

Temas

Deportivo Alavés