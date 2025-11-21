Iraultza borra su firma de los murales de Mendizorroza

Jon Ander Goitia Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:18 | Actualizado 18:03h. Comenta Compartir

Tras la acumulación de varias sanciones económicas, la propuesta de clausura de Mendizorroza durante un mes por parte de la Comisión Antiviolencia ha sido el detonante que ha empujado a adoptar medidas correctoras. Iraultza ha anunciado este viernes que ha eliminado todas sus referencias de los murales que envuelven el estadio del Alavés y que fueron incluidos por el coordinador de seguridad en los informes de partido. Su contenido sirve de base para las posteriores propuestas de sanción.

De igual modo, señala que esta postura se adoptó en la jornada del jueves, un día antes de que la Comisión Antiviolencia hiciese pública su propuesta de sanción. El grupo de animación ha informado sobre esta medida a través de sus redes sociales. Un mensaje que acompaña con la imagen del antes y el después de un grafiti en el que han eliminado la letra 'i' que había sido objeto de sanción al entender que hace alusión a Iraultza.

La Comisión Antiviolencia ha adoptó una postura más dura tras los reincidentes episodios. El club ha recibido en la última década varias propuestas de sanción por, aseguran, «murales, grafitis y pegatinas de promoción del grupo ultra Iraultza». Eso sí, cabe recordar que muchas de esas sanciones no llegan a ejecutarse. Sin embargo, este viernes por primera vez ha elevado la propuesta de castigo.

Temas

Estadio de Mendizorroza