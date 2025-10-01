El Alavés fía su defensa a Tenaglia y Pacheco

La sanción de 12 meses de inhabilitación impuesta por la FIFA a Facundo Garcés por utilizar, presuntamente, «documentación manipulada» del origen de su abuelo ... para ser convocado por Malasia ha trastocado los planes que Eduardo Coudet tenía para el centro de la zaga del Deportivo Alavés. «Es un problema», confesó el entrenador argentino antes de la derrota (1-0) frente al Mallorca en la que el zaguero se quedó, por primera vez después de notificarse su castigo, fuera de la convocatoria.

El Chacho había apostado en las primeras cuatro jornadas por la pareja formada por Tenaglia –reubicado desde el lateral– y Garcés en el eje mientras Pacheco, tal y como él mismo explicó, se ponía a punto en Ibaia para adaptarse «a otras cosas que no he trabajado tanto» tras llegar a finales de agosto cedido desde la Real Sociedad. El cuerpo técnico optó por que el navarro entrara en el equipo de forma progresiva. Y sus «buenos», como los calificó Coudet, 15 minutos en San Mamés, en los que se le vio adaptado al engranaje vitoriano, le llevaron al once en Getafe en una semana con dos intensos partidos.

Pacheco formó pareja con Garcés y el Alavés se mostró sólido en defensa más allá del rebote desafortunado que originó el gol de Arambarri. La dupla funcionó en el empate (1-1) en el Coliseum, donde el internacional por Malasia puso el carácter y el navarro sacó el balón de forma aseada. Coudet vislumbraba a los dos centrales como fijos en su esquema, con Tenaglia de vuelta al lateral derecho. Pero el shock de la sanción de Garcés hizo que su plan saltara por los aires antes de la derrota en Son Moix. «Ojalá se resuelva de la mejor manera», deseó el Chacho, que se ha quedado –hasta que se resuelva su caso– sin su central de cabecera. Antes del último duelo, el '2' era el único futbolista, junto a Sivera y Jonny, que había disputado los 540 minutos de las primeras seis jornadas. Era indiscutible.

Sin embargo, a partir de ahora, el escenario ha cambiado por completo. El castigo que deja a Garcés sin poder participar en «todo tipo de actividades relacionadas con el fútbol» y que ha llevado al club a «suspenderle cautelarmente» hasta que se «resuelva el proceso abierto» ha provocado un terremoto en una zona crítica que sufrió varias sacudidas en verano. Las salidas de Abqar, Sedlar y la inesperada venta de Mouriño al Villarreal después de que el Atlético ejecutara la opción de recompra llevaron al club a firmar a Pacheco y a tirar de la «polivalencia», como ponderó Sergio Fernández, de Tenaglia, Parada y Diarra para tener «suficiente bien cubierta» la posición de central. La baja de Garcés hace que la versatilidad de los laterales para acomodarse al eje adquiera aún más importancia, transformándose en un elemento clave para que el Chacho cubra los agujeros atrás.

Mientras el Alavés observa como espectador afectado cómo se resuelve la situación entre Malasia, el jugador y la FIFA, esperando con prudencia y «respetando la presunción de inocencia» el devenir de los acontecimientos y el proceso de apelación para dar los siguientes pasos, el club no se plantea por ahora firmar a un central sin equipo pese a contar con espacio para ello. En septiembre, Sergio Fernández descartó acudir al mercado de los agentes libres para sumar piezas y la idea, a pesar de lo sucedido, continúa vigente. Sin embargo, la ventana de invierno abrirá nuevas opciones que serán analizadas.

Además, el nivel mostrado por Tenaglia como central y el gran rendimiento de Pacheco frente a Getafe y Mallorca invitan a un moderado optimismo en el club. Los dos, si no hay contratiempo, serán titulares ante el Elche (domingo, 14.00 horas) y en las próximas jornadas. Además, la participación de los otros defensas que pueden ocupar esa zona está en el aire. Diarra, desplazado al lateral zurdo frente a Atlético, Athletic y Sevilla, sigue al margen con un golpe en el pie que ya le dejó fuera del choque de Mallorca.

La situación de Maras, en la rampa de salida durante todo el verano sin concretarse su adiós, no ha cambiado por el momento. «No va a tener posibilidades de jugar», afirmó Coudet. Parada –central en la pretemporada– emerge como una opción de emergencia, junto a los zagueros del filial Xanet, Álvaro García y Paco Sanz, en una defensa que tendrá una prueba de estrés ante un Elche invicto y en zona Champions. Tenaglia y Pacheco serán la barrera de un Alavés al que el Chacho ha pedido que sea más «malvado» tras los desajustes frente a Sevilla y Mallorca. Les toca rearmarse atrás.