Urgente Tres muertos tras descarrilar el turístico funicular de La Gloria en Lisboa
Sergio Fernández, a su llegada al Bakh. BLANCA CASTILLO

El Alavés espera que los fichajes permitan dar «otro paso» y «acortar los plazos» para la salvación

Sergio Fernández ve «satisfactorio» el mercado pese a faltarle el «capricho» del extremo izquierdo el último día

Jon Prada

Jon Prada

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:31

Con la persiana del mercado bajada hasta enero, Sergio Fernández abrió este miércoles la puerta del análisis de una ventana de fichajes que deja al ... Deportivo Alavés «satisfecho» y «tremendamente ilusionado». El zoco estival, con 10 altas –Pablo Ibáñez, Jonny, Raúl Fernández, Yusi, Calebe, Aleñá, Mariano, Boyé, Pacheco y Denis Suárez– y 15 bajas –Kike García, Abqar, Sedlar, Conechny, Mouriño, Panichelli, Villalibre, Pica, Owono, Adrián, Hugo Novoa, Manu Sánchez, Jordán, Carlos Martín y Cabanes–, dibuja un equipo «coherente y equilibrado» en el que las principales señas de identidad son el «talento» y el «compromiso».

