El Alavés espera que los fichajes permitan dar «otro paso» y «acortar los plazos» para la salvación

Con la persiana del mercado bajada hasta enero, Sergio Fernández abrió este miércoles la puerta del análisis de una ventana de fichajes que deja al ... Deportivo Alavés «satisfecho» y «tremendamente ilusionado». El zoco estival, con 10 altas –Pablo Ibáñez, Jonny, Raúl Fernández, Yusi, Calebe, Aleñá, Mariano, Boyé, Pacheco y Denis Suárez– y 15 bajas –Kike García, Abqar, Sedlar, Conechny, Mouriño, Panichelli, Villalibre, Pica, Owono, Adrián, Hugo Novoa, Manu Sánchez, Jordán, Carlos Martín y Cabanes–, dibuja un equipo «coherente y equilibrado» en el que las principales señas de identidad son el «talento» y el «compromiso».

«En los fichajes hemos sido capaces de aunar la juventud, la ilusión y el hambre con la experiencia, el rigor y el aplomo», explicó el leonés, quien radiografió un mercado «complejo» en el que el club ha «intentado ser escrupuloso con el rigor económico» y ha armado «el equipo más potente posible» para dar el «siguiente paso». «No sólo queremos continuar en Primera División. El objetivo claro es la permanencia pero queremos acortar los plazos para lograrla lo antes posible», reconoció.

«Es una oportunidad histórica para recuperar los valores y el sentimiento albiazul que tan buenos resultados nos han dado. Dar un paso más es que el aficionado que vaya a Mendizorroza disfrute y que se sienta orgulloso de quienes le representan sobre el césped», añadió Fernández, convencido del nivel del equipo. «Si todo rueda y es armónico tenemos muchas posibilidades de conseguir nuestro objetivo», dijo pidiendo unión al alavesismo.

Una meta para la que ha diseñado un bloque con «el sello» de Coudet, que se ha implicado en los fichajes «desde el minuto 1». «Nos gusta nuestro entrenador, su modelo de juego y para eso nos hemos adaptado. El Chacho ha participado, como todos los técnicos, en el mercado y hemos intentado agradar y satisfacer sus necesidades», detalló Fernández, que considera que la plantilla está compensada a pesar de que sobre la bocina no llegó el deseado extremo izquierdo a Vitoria.

El mercado albiazul Altas Pablo Ibáñez, Jonny, RaúlFernández, Yusi, Calebe, Aleñá, Mariano, Boyé, Pacheco y Denis Suárez.

Bajas Kike García, Abqar, Sedlar, Conechny, Mouriño, Panichelli, Villalibre, Pica, Owono, Adrián y Hugo Novoa. Terminaron cesión Manu Sánchez, Jordán, Carlos Martín y Cabanes.

Vuelven tras cesión Abde, Parada y Maras.

«Hasta el último momento buscamos incorporar algo diferencial, extraordinario. Nos quisimos dar un capricho más que tener una necesidad, pero no pudimos acceder a un jugador de ese nivel», explicó el director deportivo. Sin embargo, no firmar a un futbolista de «banda izquierda natural» como pidió el Chacho no le deja un «poso de insatisfacción». «Jugadores como Abde o Yusi nos pueden dar amplitud, desborde y desequilibrio. Y en el modelo y sistema del Chacho pueden aportar también ahí Aleñá y Denis (Suárez)». Además, consideró que el puesto de central está cubierto y «equilibrado» con Pacheco, Garcés y la «polivalencia de Tenaglia, Diarra y Parada».

Ofertas rechazadas

Aunque no hubo caras nuevas, las últimas horas de mercado fueron intensas en el club en busca de retener a las piezas claves –Blanco, Carlos Vicente, Tenaglia, Sivera...–, tentados por ofertas «importantes»: «Era uno de nuestros grandes retos y estamos satisfechos. Han apostado por nuestro proyecto y por llevar al equipo a la siguiente pantalla, demostrando gran compromiso». El mensaje es claro: «En el Alavés están los que quieren estar».

Otros futbolistas como Panichelli o Mouriño han dejado con sus salidas más de 20 millones de euros, de los que 10 han sido invertidos en las compras de Boyé (6), Yusi (3) y Aleñá (1). «El fútbol es lo mismo que una economía familiar. No se puede gastar todo lo que se ingresa y más en el modelo de LaLiga. Hay que ser coherentes y buscar un equilibrio para ser competitivos. Hemos subido en recursos y talento», proclamó Fernández, quien hizo hincapié en la «estabilidad financiera» albiazul: «No tenemos problemas de inscripciones como en otros clubes, lo que significa que estamos haciendo bien las cosas».

De los fichajes, el director deportivo puso en valor a Yusi, «uno de los jugadores que mayor impacto va a tener en LaLiga». «Sólo tiene 19 años y le hemos tirado a la jungla. Estamos convencidos de que va a marcar una época en el Alavés». También a un Boyé que «siempre fue un objetivo y se ha dado en este momento su fichaje». «Creemos que es un lujo tener un jugador de ese carisma, talento y actitud», afirmó un director deportivo que analizó la llegada de Mariano. «No nos tenía que convencer. Uno de los mejores delanteros de Europa ha sido una opción porque en el último año y medio ha sido un desastre. Tenemos que recuperar su mejor versión, pero necesitará tiempo». Mimbres con los que han dado forma a un mercado que les deja «muy contentos». «Dentro de nuestras posibilidades hemos fichado lo que hemos querido», zanjó.