Coudet: «Cualquier decisión que pueda llegar a tomar el club sobre mí es entendible»

«Es una sensación de mierda». Sincero, directo y consciente de que el tropiezo ante el Espanyol es más que una derrota cualquiera. Chacho Coudet ha asumido este sábado tras el encuentro que, llegados a este punto, su puesto como entrenador del Deportivo Alavés está en juego. «Soy un tipo de fútbol, me dan todas las herramientas que necesito y creo dárselas al equipo. Pero los resultados mandan. Cualquier decisión que pueda llegar a tomar el club para mí es entendible», ha explicado.

Se ve con fuerzas y cree que el lunes podrá estar «trabajando 'a full'» para revertir la tendencia. Aunque entiende que «los resultados mandan». Dan igual los méritos que haya podido o no hacer el equipo a lo largo del partido. «Los números son buenísimos, pero no te dan puntos. Tenemos que ser autocríticos. Podría sacar pecho con los números del equipo, pero en el fútbol hay que ganar», ha reconocido.

Es «realista» sobre lo que pueda pasar. «Puedo hacer el romanticismo de que tuvimos 62% de posesión, tiramos 15 veces… Podría vender mi producto, pero la verdad es que hay que ganar», ha asumido. «Cambiaría todos los buenos números por ganar. Era importantísimo por la confianza y por todo», ha lamentado.

Más allá de las sensaciones que pueda tener sobre su futuro, el técnico ha analizado algunas de las claves del partido. Entre ellas, ha explicado el porqué de la sustitución de Carlos Vicente en el descanso. Una mera permuta técnica de un futbolista que no estaba entonado. «No estaba bien. No era su día, no estaba fino. No hago un drama de esto. Hay días que no son los tuyos. No lo veía cómodo. Teníamos que tratar de buscar el camino», ha analizado.