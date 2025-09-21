El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ibáñez y Garcés se lamentan tras el segundo gol del Sevilla. Igor Martín

Un Alavés enredado en su falta de alternativas

El bloque albiazul insiste en un juego asociativo que no fluye y no encuentra desde la pizarra fórmulas para cambiar la dinámica

Jon Aroca

Jon Aroca

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:34

El plan A del Deportivo Alavés está más que claro. Coudet quiere un equipo que proponga con el balón y todo en su planteamiento ... va orientado a ello. Desde una alineación plagada de ese tipo de perfiles en el centro del campo al comportamiento de esos futbolistas en el verde. El problema llega cuando ese objetivo, por muy loable y con precedentes que lo respaldan, choca con la realidad de lo que se ve en el terreno de juego. El Sevilla supo atascar la generación de juego albiazul y ahí se acabó el partido para un bloque muy escaso de mordiente ofensiva en su campo.

