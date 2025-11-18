Denis Suárez: «Tenemos plantilla para dar un paso más y no fijarnos en lo de abajo»

En el día de su presentación como nuevo jugador del Deportivo Alavés, Denis Suárez señaló que venía a «ayudar a dar un paso más, que ... no sea estar peleando y sufriendo». Y cada vez está más convencido de ello, de que el conjunto albiazul tiene 'músculo' para dar con garantías ese impulso clasificatorio. «Tenemos plantilla para estar ahí, para dar un paso más. Para no estar fijándonos en lo que hay abajo, sino en el siguiente en la clasificación y tratar de superarlo. Para sacar ese miedo. Se puede dar un paso más», se ha reafirmado. Una mentalidad que empieza a calar dentro del vestuario.

Es su experiencia en equipos punteros (Manchester City, Barcelona, Arsenal, Villarreal o Sevilla) la que le empuja a mostrarse tan seguro. Compara plantillas y juego y su conclusión es optimista. «El contexto de esos clubes y el Alavés es diferente. Pero en el juego no noto diferencias. Al Chacho le gusta llevar peso del partido, le gusta tener la posesión, ser protagonista... Es algo que no cambia en función del rival. Y en los clubes que he estado siempre ha sido ese el juego, llevar el peso del partido».

A la hora de comparar equipos, eso sí, incluye un factor importante: la diferencia que existe entre el fútbol actual y el de hace un par de años. «En el Barcelona ganábamos 3-0 o 4-0 al descanso. Y hoy en día eso no pasa, ni a los grandes». Se refiere a la ardua competencia clasificatoria con equipos cada vez mejor armados. «El vestuario se está dando cuenta de que la liga está muy igualada. El Girona iba último (el Alavés cayó por 1-0), pero tiene muy buenos jugadores. Salvando los cinco o seis equipos de arriba, de ahí al 14 o 15 va a haber mucha igualdad».

Partido «especial» contra el Celta

Tomar ventaja en esa feroz batalla dependerá de los duelos lejos de Mendizorroza, donde los albiazules han sumado 4 de 18 puntos posibles. «Somos un equipo que siempre está en el partido (han perdido en 4 ocasiones por 0-1), eso nos hace estar en puntos en cada partido. Si sacamos muchos puntos en casa y fuera cambiamos la dinámica y empezamos a rascar, entonces vamos a estar muy bien posicionados», augura.

Pero no se fija en el horizonte y centra sus esfuerzos en el próximo rival. «Va a ser un partido especial», confiesa. Se enfrenta al Celta, equipo que le vio nacer y formarse futbolísticamente. Un encuentro que empezará a marcar el rumbo de cada uno. «Es un partido superimportante. Nos puede posicionar en la parte alta de la clasificación y si nos ganan, nos dejaría en la mitad de tabla. Ganar nos permitiría ver con otros ojos la clasificación, nos daría un impulso».