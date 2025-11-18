El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente La caída de X (antes Twitter) en España deja sin servicio a miles de usuarios
Denis Suárez celebra su gol al Espanyol dedicándoselo a su hijo. Deportivo Alavés

Alavés

Denis Suárez: «Tenemos plantilla para dar un paso más y no fijarnos en lo de abajo»

El centrocampista albiazul asemeja la idea de juego del Chacho a la que desplegó en su etapa en el City, Barcelona o Arsenal

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:27

Comenta

En el día de su presentación como nuevo jugador del Deportivo Alavés, Denis Suárez señaló que venía a «ayudar a dar un paso más, que ... no sea estar peleando y sufriendo». Y cada vez está más convencido de ello, de que el conjunto albiazul tiene 'músculo' para dar con garantías ese impulso clasificatorio. «Tenemos plantilla para estar ahí, para dar un paso más. Para no estar fijándonos en lo que hay abajo, sino en el siguiente en la clasificación y tratar de superarlo. Para sacar ese miedo. Se puede dar un paso más», se ha reafirmado. Una mentalidad que empieza a calar dentro del vestuario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vacile de Paula Badosa a su ex David Broncano en las preguntas sobre sexo y dinero: «Más que tú»
  2. 2

    El PNV aparta a la concejala de Seguridad de Santurtzi acusada de filtrar un examen a un policía
  3. 3 Embiste a varios vehículos en Bilbao y luego rompe el cristal del coche patrulla que le llevaba detenido
  4. 4

    El asesino de Buesa y de su escolta queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  5. 5 El SEPE obligará a los que cobran un subsidio a presentar la declaración de la renta en 2026
  6. 6 El jubilado que denuncia un «error» de la Seguridad Social: 45 años cotizados y 1.450 euros de pensión
  7. 7 Alertan de que la situación de inseguridad ciudadana en Portugalete es «insostenible»
  8. 8

    El Barça no da entradas al Athletic y frustra el viaje de los 600 rojiblancos que deseaban ir
  9. 9

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso
  10. 10 La dura confesión de Dani Benítez: «Eran las ocho de la mañana, iba muy borracho, tenía que entrenar y me metí una raya de coca... Fue el mayor error de mi vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Denis Suárez: «Tenemos plantilla para dar un paso más y no fijarnos en lo de abajo»

Denis Suárez: «Tenemos plantilla para dar un paso más y no fijarnos en lo de abajo»