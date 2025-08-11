El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Adrián Rodríguez, con el Alavés. AFP

El Alavés cede a Adrián Rodríguez al Zaragoza

El portero mallorquín, con contrato hasta 2027, jugará en el conjunto aragonés en Segunda

Jon Prada

Jon Prada

Lunes, 11 de agosto 2025, 16:47

Adrián Rodríguez (Palma de Mallorca, 2000) es nuevo jugador del Real Zaragoza. Ambos clubes han hecho oficial la cesión, sin opción de compra, del portero ... de 24 años (cumplirá 25 en diciembre) para la próxima temporada, en la que competirá en Segunda División con el conjunto aragonés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Evacuado muy grave a Cruces un niño que se bañaba en las piscinas de El Fango
  2. 2

    «Se ha tirado a las vías del metro para que no le apuñalen»
  3. 3 Un joven se encarama a una grúa de obra a 30 metros de altura en Gijón
  4. 4 Muere a los 24 años Lina Bina, actriz de cine para adultos
  5. 5

    Los pueblos de veraneo donde no cabe ni un vizcaíno más
  6. 6

    Kutxabank se lanza al combate por los jóvenes contra los neobancos
  7. 7

    A orillas del Cadagua y «dejados de la mano de Dios»
  8. 8 León arde: el fuego alcanza el casco urbano de Las Médulas, quema casas y se extiende sin control
  9. 9

    Israel mata a seis periodistas en Gaza City, uno de ellos un conocido corresponsal de Al Jazeera
  10. 10 Muere Urtzi Gutiérrez, jugador del Sestao River, a los 7 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Alavés cede a Adrián Rodríguez al Zaragoza

El Alavés cede a Adrián Rodríguez al Zaragoza