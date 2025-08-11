El Alavés cede a Adrián Rodríguez al Zaragoza

Adrián Rodríguez (Palma de Mallorca, 2000) es nuevo jugador del Real Zaragoza. Ambos clubes han hecho oficial la cesión, sin opción de compra, del portero ... de 24 años (cumplirá 25 en diciembre) para la próxima temporada, en la que competirá en Segunda División con el conjunto aragonés.

𝑨𝑫𝑹𝑰𝑨́𝑵 𝑹𝑶𝑫𝑹𝑰́𝑮𝑼𝑬𝒁 ya está aquí 🧤 pic.twitter.com/ynsRg4Ry6j — Real Zaragoza (@RealZaragoza) August 11, 2025

Adrián, con contrato hasta 2027, abandona temporalmente Mendizorroza después de no haber disputado ni un minuto en los cinco encuentros de pretemporada de los albiazules. Eduardo Coudet utilizó a Antonio Sivera (315 minutos) y Raúl Fernández (135) en un verano en el que Jesús Owono puso rumbo a préstamo al Andorra tras renovar hasta 2029. Una revolución completa en la portería babazorra que se culmina con la marcha del cancerbero internacional con Argentina en las categorías inferiores al Zaragoza.

Un paso más en el crecimiento de un Adrián que el curso pasado se estrenó de albiazul con el primer equipo en Primera División. Los problemas físicos de Sivera y Owono llevaron al mallorquín a disputar la última media hora del triunfo (1-0) ante el Villarreal y a ser titular en el empate (2-2) en Las Palmas. Sin embargo, en esta pretemporada, el ex del Real Madrid, que llegó a Ibaia en 2020, no se ha vestido de corto. Y el Zaragoza, en el que el director deportivo Txema Indias buscaba dos guardametas, ha elegido a Adrián para que sea uno de los porteros con los que cuente el entrenador Gabi.

Ahora, Sivera y Raúl Fernández se quedan como los dos cancerberos del primer equipo, con Grégoire Swiderski, portero francés pero internacional por Canadá de 19 años del Alavés B, como alternativa. El ex del Girondins de Burdeos arrancó la pretemporada a las órdenes de Coudet y tiene contrato hasta 2027.