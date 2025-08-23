El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Aficionados del Mirandés en el exterior de Mendizorroza. Avelino Gómez.

El éxodo del Mirandés a Mendizorroza: «Es una declaración de intenciones, el año que viene jugamos en Primera»

Cientos de aficionados rojillos se desplazan en coche, autobús y tren para animar al equipo en su éxodo a Vitoria debido a la reforma de Anduva

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Sábado, 23 de agosto 2025, 17:33

«Mira, esto no es un éxodo, es una declaración de intenciones: venimos a un campo de Primera porque el año que viene vamos a ... jugar en Primera», señala Edu Ortiz, con una enorme bandera del Mirandés anudada al cuello emulando una especie de capa. Porque que cientos de aficionados rojillos hayan cogido el coche, el autobús o el tren para desplazarse hasta Vitoria a animar a su equipo tiene tintes de superhéroes. Una pasión convertida en combustible para recorrer los 32 kilómetros de esta 'autovía' jabata.

