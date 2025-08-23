El éxodo del Mirandés a Mendizorroza: «Es una declaración de intenciones, el año que viene jugamos en Primera»

«Mira, esto no es un éxodo, es una declaración de intenciones: venimos a un campo de Primera porque el año que viene vamos a ... jugar en Primera», señala Edu Ortiz, con una enorme bandera del Mirandés anudada al cuello emulando una especie de capa. Porque que cientos de aficionados rojillos hayan cogido el coche, el autobús o el tren para desplazarse hasta Vitoria a animar a su equipo tiene tintes de superhéroes. Una pasión convertida en combustible para recorrer los 32 kilómetros de esta 'autovía' jabata.

Sin coches tras el cambio de la normativa, el parking de Mendizorroza se llenó de puntos rojos: las camisetas del Mirandés. Aún faltaba una hora para que comenzase el partido, pero la afición fue tomando posición, algunos incluso accediendo al estadio, esperando el toque de corneta para iniciar el abordaje. Había hambre de fútbol. «Como es el primer día, venimos con tiempo para encontrar nuestra nueva localidad», explicaba Agustín Gómez, con el carné provisional que les han proporcionado durante el 'alquiler' en Vitoria.

La afición busca amoldarse al nuevo escenario. «Asumiendo lo que hay. La intención es venir siempre hasta que podamos volver a nuestra casa», apunta Rodolfo Vélez, junto a su familia. «Es el primer día, de momento va bien, pero esperemos que no se nos haga larga la experiencia fuera de Anduva», opinan Antonio Saeta y Txutxi, «todos me conocen así». Porque él es un veterano en la grada. Tanto que recuerda la anterior aventura del Mirandés en Mendizorroza.

Igual que Carlos Urbina: «Anda que no ha llovido desde entonces... Recuerdo que era un crío y que vine a dos partidos», evoca. Fue en 1988, con sendas victorias frente al Aragón (2-0) y Tarrasa (3-0). «Esperemos que mantengamos esa buena dinámica», ríe. Y para ello, confían en completar la mudanza de la atmósfera de Anduva a Mendizorroza. «Va a costar trasladar la presión de nuestro campo, pero por empeño no será», prometen Miguel Ángel Martínez y Ignacio García.

Aquella primera experiencia en Mendizorroza fue en 1988. Un año más tarde, Osasuna repitió el éxodo: dos de liga ante el Valladolid y Murcia, y uno de Copa ante el Celta. Una expedición en la que se encontraba Enrique Martín, espectador de lujo del Mirandés-Huesca. «Yo era el segundo entrenador. «Teoricamente el equipo que viene de fuera parece que tiene cierta ventaja, pero cuidado: al final es una motivación para el futbolista jugar en un campo tan atractivo como Mendizorroza».

En esta ocasión, la mudanza a Vitoria será aún más larga. El presidente del Mirandés, Alfredo de Miguel, reconoció que la vuelta a Anduva se dilatará en el tiempo. En un principio plantearon el regreso en noviembre, pero finalmente disputarán toda la primera vuelta en Mendizorroza. «Lo importante es que el campo quede bien. Y si ganamos en ese proceso, el viaje de vuelta a casa será más dulce», concluye Marta Ferrero.