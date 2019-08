Álava Dmoda La vasca que da una lección de estilo con sus looks por Nueva York Carmen Gimeno, con más de 74.000 seguidores en Instagram, hace gala de una elegancia innata con sus sofisticados pero informales estilismos durante su escapada en familia a la ciudad de los rascacielos VIRGINIA MELCHOR Miércoles, 28 agosto 2019, 11:05

Carmen Gimeno posee una elegancia innata y un don especial para realizar locas combinaciones estílisticas que en ella funcionan. Porque esta profesora bilbaína de 56 años tiene ese 'algo' que hace que todo lo que se ponga le siente bien. Solo ella puede mezclar con estilo un vestido de organza o lentejuelas con unas playeras Nike, que se han convertido en su seña de identidad. Le sale solo, sin forzarlo, sin resultar sobrecargada. «Comodidad y naturalidad ante todo», es la máxima que rige su vida. Se compra casi toda la ropa en Zara o Mango, nunca le ha gustado usar tacones y hace tiempo que dejó de ser una esclava de la peluquería para lucir su pelo canoso al natural. Sus looks sofisticados pero informales inspiran a sus más de 74.000 seguidores en Instagram, que ven en ella un claro ejemplo de que para estar guapa ni hace falta gastar ni hay por qué subirse a unos tacones.

Este verano, esta licenciada en Bellas Artes, que imparte clases de dibujo técnico, artístico y plástica en el colegio Nuestra Señora del Carmen de Portugalete, viajó a Nueva York junto a su marido y su hijo, de 25 años. «Habíamos estado en invierno, con cinco grados bajo cero, y nos apetecía disfrutar con buen tiempo de los paisajes y de las espectaculares vistas que ofrecen las terrazas en los áticos de los hoteles», cuenta. Su intención no era ir de compras, porque «las tiendas buenas allí son carísimas», así que solo se dio un capricho. Como no podía ser de otra forma, cayó rendida ante unas deportivas Nike, en concreto, ante el último modelo de las Air Max 270. «Son mis favoritas porque me parecen las más cómodas para patear, mi marido y mis hijo tampoco se las quitaron durante el viaje, que a ellos también les encantan. Y la ropa ni te cuento... no soy la única pirada de los trapos de la familia ¿eh?», bromea.

A continuación, hacemos un repaso por los looks que lució durante su escapada a Nueva York y que retrató su hijo con el móvil, que se ha convertido en su fotógrafo profesional. «Nos peleamos mucho, él me dice que me ponga de una forma, yo le digo que mejor de otra... no veas la paciencia que tiene conmigo».

Para su visita a los grandes almacenes de lujo Saks Fifth Avenue, en Chicago, Carmen eligió un vestido largo en tonos naranjas con estampado de paisley. El escote en pico, las mangas abullonadas y las borlas le dan un toque especial a este diseño de Mango que solo se vende online y cuesta 49,99 euros. La 'instagramer' bilbaína lo combina con un capazo ovalado hecho a mano de la marca española Piel de mar, que está agotado en la tienda online, y unas sandalias planas confeccionadas con cuerda sostenible y 100% veganas de la firma Nomadic State of Mind.

Carmen Gimeno optó por un estilismo cómodo y sofisticado para disfrutar de una tarde de compras por Meatpacking District, uno de los barrios más glamurosos de Manhattan. La profesora bilbaína eligió para la ocasión un vestido con estampado de cadenas de Mango. Le dio su toque personal con el último modelo de las Nike Air Max 270, que se compró durante esta escapada a Nueva York y que combinan a la perfección con su vestido. Sus gafas negras 'cat eye' aportan un aire aún más divertido y diferente al look. «Más a juego imposible» o «te sales» son algunos de los halagos que sus incondicionales le dedicaron en Instagram cuando colgó esta fotografía. De hecho, Carmen conjunta su estilismo hasta con las sombrillas y el suelo de la terraza.

Para pasear por el barrio del Soho en Manhattan, la 'instagramer' bilbaína se decantó por el siempre elegante binomio blanco y negro con este diseño de flores de Zara, que se compró en las pasadas rebajas. Con su abanico rojo añade color a este estilismo perfecto.

En la imagen superior, Carmen pisa fuerte en Times Square con sus inconfundibles playeras, otro modelo de las Nike Air Max 270. Remata con ellas uno de sus looks neoyorkinos más juveniles y actuales. Por arriba lleva un top rojo asimétrico que se compró en estas rebajas de Zara y que ha combinado con un pantalón vaquero con los bajos deshilachados también de esta tienda de Inditex, aunque son del año pasado.

Para disfrutar de un cóctel en la terraza del hotel El Knickerbocker, que ofrece una vista espectacular de Times Square, Carmen eligió un look romántico, pero sin perder la esencia que le hace única. Lució un vestido de organza en color lila de escote recto y tirantes con lazada, pero rebajó la elegancia de este diseño de Zara de edición limitada, que ya no está disponible, con una camiseta blanca de manga francesa. Completa el estilismo con un original bolso con la imagen de la gran dama de la moda Iris Apfel. Lo firma Morgon Complementos.

Carmen posa delante del famoso edificio Flatiron, conocido como 'Fuller', un rascacielos centenario situado en Manhattan, que fue uno de los más altos de Nueva York cuando se construyó en 1902. Para recorrer sus calles aledañas, la Quinta Avenida y Broadway, la 'instagramer' bilbaína eligió un vestido largo azul estampado de Zara, que está disponible en la web por 39,95 euros. Lo combina con sus inseparables deportivas, las Nike Air Max 270 en tonos pastel, que cuestan 150 euros. Además, lleva el capazo ovalado hecho a mano de la firma española Piel de mar.

En la fotografía superior, Carmen cruza con estilo un paso de peatones en Manhattan. Para la ocasión, luce una camisa larga blanca con flores bordadas de Zara que se compró en rebajas y que ha combinado con un pantalón cargo satinado en color nude de la temporada primavera-verano de esta misma tienda de Inditex. Como complementos, ha optado por el bolso de cuadros con la imagen de la gran Iris Apfel, que firma Morgon Complementos, y un sombrero de pescador o 'bucket hat' con lunares negros de Zara.

Para recorrer el Brooklyn Bridge, el puente colgante aún en uso destinado a transeúntes y vehículos más antiguo de Nueva York, esta profesora bilbaína se decantó por un vestido camisero con estampado de flores de la temporada primavera-verano de Zara, un diseño muy favorecedor que desgraciadamente ya no está disponible. Remató el look con otro modelo de las Nike Air Max, de los mismos tonos del vestido, y el capazo ovalado de la marca española Piel de mar.

Para disfrutar de la noche neoyorquina, Carmen se atreve con dos vestidos superpuestos. Lleva un diseño blanco camisero y plisado en la falda, que se compró hace varios meses en Zara, con un vestido corto con lentejuelas por encima de esta misma tienda de Inditex, que aún está disponible y cuesta 39,95 euros. «Me gustaba mucho y como ya no me pongo prendas tan cortas, pensé que quedaría bien si lo llevaba con otra pieza por debajo», afirma esta bilbaína, que es toda una experta mezclando distintos estampados o tejidos. Fiel a su estilo y forma de vida, pasó de sufrir subida a unos tacones y se volvió a decantar por sus inconfundibles deportivas.

En la galería que acompaña a esta información, repasamos sus mejores looks. ¡No te los pierdas!