El traje más loco de Imanol Arias: así se interpreta la moda vasca al otro lado el charco

Para algunos, la moda masculina aún sigue siendo un terreno inexplorado donde las últimas tendencias se ven como algo lejano, casi utópico. Para otros, es un nuevo universo de posibilidades donde reinventar las prendas que, a veces, pecan de aburridas en un vestidor mucho más limitado que el de las mujeres. Lo pudimos comprobar con Zinedine Zidane, gracias a unos vaqueros que daban un giro radical al concepto 'denim'. También, a través del impecable fondo de armario de Aitor Ocio, que no deja de ser clásico sin renunciar a las novedades de pasarela. El último en unirse a la revolución del fondo de armario masculino ha sido Imanol Arias. El actor ha viajado hasta México para asistir a la VI edición de los Premios Platino, donde fue el encargado de entregar uno de los galardones de la noche junto a la actriz Marina de Tavira. Su aparición estelar sobre la alfombra roja del Hotel Xcaret México, en la que estuvo acompañado por James Olmos, marcó un antes y un después en los trajes de chaqueta. Con un estampado sorprendente, unos colores poco habituales y bajo la rúbrica del maestro Ion Fiz, el look del intérprete, hijo adoptivo de Ermua pero nacido en Riaño (León), consiguió ser uno de los más impactantes en esta noche de tiros largos. Todo, gracias a un dos piezas que guarda una bonita historia detrás.

Su traje estaba inspirado en la piedra negra y el fuego, elementos asociados a la Riviera Maya

«Gracias Ion Fiz. El comienzo de una nueva relación». Con estas palabras, Imanol Arias mostraba su admiración hacia el diseñador vasco a través de sus redes sociales, donde el modisto había publicado una imagen bajo el título: «Un honor vestir a Imanol Arias para los premios Platino. You are the boss, Imanol!». Y es que Instagram se convirtió por un momento en una vía de halagos de ida y vuelta, donde además se pudo adivinar la inspiración de tan peculiar diseño. «Gracias por esta preciosidad de traje, homenaje a la piedra negra y el fuego, origen de Riviera Maya», exponía el actor en su perfil. Parece ser que el creativo de origen guipuzcoano no dio puntada sin hilo, y nunca mejor dicho, puesto que confeccionó un look a la medida de su portador y del evento al que iba a acudir.

Su look bicolor se une a la tendencia de los trajes de chaqueta estampados que ya se han visto en otras alfombras rojas del cine / Instagram

El peculiar estampado jaspeado del traje no es un detalle al azar, sino que simboliza el moteado de dos de las piedras más populares de México: la obsidiana y el ónix. Ambas rocas son de origen volcánico y de color negro, pueden presentar vetas de distintos tamaños y siempre han sido muy populares dentro de la cultura maya. El segundo tono que irrumpe con fuerza en el look de Imanol es el naranja, una metáfora del fuego. Se puede asociar también al ópalo de fuego, una variedad mineral inusual y típica del país, denominada así por los mexicanos por sus tonalidades anaranjadas muy intensas, cuyas principales minas se encuentran en el Estado de Queretaro. Juntos y a través de la moda, forman un bonito binomio que homenajea a este país latino, donde cada año por estas fechas se celebra la gran plataforma de apoyo al cine iberoamericano.

Completó su looks con zapatos marrones acordonados y un anillo XL en su mano derecha / Instagram

Dicen que el ónix transforma la energía negativa en positiva, algo de lo que Imanol puede presumir ampliamente, respaldado por la opinión de sus íntimos y allegados. La obsidiana, por su parte, otorga equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu, tres factores que el actor, a sus 63 años, ha logrado alinear y mantener. Actualmente, este vizcaíno de adopción compagina la serie 'Cuéntame', con la obra de teatro 'El coronel no tiene quien le escriba', un montaje de Carlos Saura basado en la novela homónima de Gabriel García Márquez que se estrena hoy en el Teatro Infanta Isabel de Madrid. El ópalo, no solo tiene poder curativo, sino que, según dicen, ayuda a encontrar el amor verdadero. En el caso de Imanol, se personifica en Irene Meritxell, la sevillana con quien se casó en secreto a finales del año pasado y con la que comparte sus jornadas laborales en la exitosa serie de Televisión Española, ya que se incorporó en 2018 al equipo técnico de 'Cuéntame'. El actor disfruta de una madurez plena, serena y con el punto justo de irreverencia y locura que este mundo necesita, tal y como ha demostrado con este último look. De este modo, Arias se une a la tendencia de contar historias a través de la moda, algo que también ocurrió en los premios Feroz 2018, donde también desfilaron unos cuantos trajes de chaqueta estampados que abogaban, en su caso, a la causa feminista. Y es que parece que algo está cambiando en las alfombras rojas del cine, convirtiendo a los actores en el nuevo puente hacia el futuro de la moda masculina.