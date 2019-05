Las 'sneakers', la tendencia más cómoda que llegó para quedarse Las zapatillas deportivas son un accesorio todoterreno capaz de adaptarse a todos nuestros estilismos diarios INNES LLACH Jueves, 16 mayo 2019, 13:30

¡Hola a todas! Os adelanto una selección de looks cómodos, muy cómodos, protagonizados por otro accesorio infalible: las 'sneakers'. Las zapatillas deportivas saltaron del gimnasio a la calle con intención de quedarse, y ¡vaya si lo hicieron! Hoy en día es difícil ver a alguien que no haya sucumbido a sus encantos. Este tipo de calzado ha pasado por varias fases: comenzaron triunfando las versiones más clásicas en color blanco, como las eternas 'Stan Smith' de Adidas o las 'Chuck Taylor' de Converse. Más tardem se incorporaron todo tipo de colores y detalles como estampados y bordados, suelas de esparto y formatos abotinados que subían hasta el tobillo. Las últimas tendencias, sin embargo, abogan por los llamados 'ugly shoes', modelos toscos, con grandes suelas y lengüetas que, a pesar de su aspecto, algunos alcanzan cifras astronómicas y se han convertido en el objeto de deseo del 'street-style'.

Sean cuales sean tus preferencias, lo cierto es que la vuelta de las 'sneakers' es unas directrices de la moda que más nos gustan, especialmente por la comodidad que nos aporta. Es cierto que un tacón estiliza, es 'sexy' y a nosotras nos encantan pero con el ritmo de vida que llevamos, en el que nos pasamos la vida corriendo y, en ocasiones, con niños a nuestro lado, es complicado llegar a todo con este tipo de zapatos. Creo que por ese motivo las 'sneakers' llegaron como una tendencia más a nuestra vida pero se quedaron para siempre. Así que hoy os traigo una pequeña selección de los looks con los que he combinado diferentes tipos de zapatillas deportivas, ¡empezamos!

Futuristas y abotinadas

Este tipo de 'sneakers' abotinadas me encantan. Este año han estado muy presentes entre las grandes firmas y las marcas low-cost. Aparte de ser comodísimas, son muy rápidas de poner, cosa que por las mañanas agradecemos un montón. Este modelo en concreto son de Gioseppo y las he combinado con pantalones pitillo, blazer y jersey fino de Zara, cinturón de Stradivarius, gafas de Hawkers y bolso de Louis Vuitton.

Estampado animal y 'decora sneakers'

Como ya sabéis el 'animal print' no tiene límites y hoy en día lo podemos encontrar en cualquier parte, ya sea en bolsos, camisetas, chaquetas y, como en el caso de este look, también en las zapatillas de caracter deportivo. Además, he añadido lo que se conoce como «decora sneakers», que son unos originales detalles que cubren el calzado y nos permiten crear dos estilos en uno. Son de Indie Maison, una firma que lo hace todo de forma artesanal y eso siempre es un valor añadido. Lo he combinado con vaqueros 'skinny', también con 'animal print' de serpiente en los laterales, jersey de Zara, blazer de Extreme Collection Bilbao, cinturón de Stradivarius y pendientes de Louveme.

Zapatillas clásicas y con logo

Este look es mi favorito para ir a trabajar. Aunque es arreglado, las zapatillas aportan el punto informal y cómodo que necesitamos en nuestro día a día. Además, las flores en primavera nunca fallan ¿verdad? Estas 'sneakers' tienen bandas laterales y una abeja bordada en dorado, símbolo incondundible de Gucci. El cinturón también es de esta firma y lo he combinado con pantalón encerado y camisa de Stradivarius, blazer estampado de Zara y un bolso muy práctico para ir a rabajar, firmado por Caminatta. Cabe de todo, ¡incluso mi portátil!

'Sneakers' todoterreno para verano

¡Las faldas! Lo que nos gustan y lo bien que sientan en primavera y verano cuando tenemos algo más de color, ¿verdad? Si además le añadimos unas zapatillas cómodas y de plena tendencia como estas, ya tenemos un look 'non-stop' y perfecto para los días de calor. Estas 'sneakers' son uno de los modelos mas cómodos que tengo, perfectos para trabajar, caminar y lo que se tercie a lo largo de la jornada. Son de Skeachers y las he combinado con falda de Qué bárbara, camiseta con plumas de Inocente de mí, chaqueta de Extreme Collection Bilbao y bolso de madera de Cult Gaia.

Detalles que inspiran

Los pantalones 'mom fit' nunca fallan y combinan con casi cualquier prenda que quieras incorporar al look. En este caso, me los he puesto con estas 'sneakers' que nunca pasan desapercibidas. Siempre que salgo de casa con ellas no falta alquien que me dice: «¡Qué zapatillas tan originales!» Aparte de vistosas, también son cómodas y las firma Gioseppo. Las he combinado con vaquero y cinturón de Stradivarius, jersey de Alliwant y blazer y trench de Zara.

¿Qué os han parecido mis propuestas? ¿Cuál va más con vuestro estilo? Espero que os haya gustado el post de hoy y, sobre todo, que os haya inspirado a crear muchos looks. ¡Qué tengáis un feliz miércoles! Nos vemos aquí de nuevo la próxima semana. ¡Sed felices!