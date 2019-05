Álava Dmoda Repasamos el estilo de los candidatos forales De izquierda a derecha, Ramiro González, Iñaki Oyarzábal, Kike Fernández de Pinedo, Arantxa Abecia y Cristina González. Los políticos alaveses «atienden al contenido de su mensaje» pero «tienen poco definida su estrategia de imagen». La responsable de Abasedestilo, y experta en imagen y comunicación, Inma Espizua, pasa revista a los 'looks' de los aspirantes a liderar la Diputación MARÍA REGO Jueves, 23 mayo 2019, 00:30

Los candidatos forales encaran la cuenta atrás hacia las urnas y, aunque llevan ya mucha campaña encima, no pueden relajarse. Tampoco a la hora de construir sus estilismos. «Las prendas deben estar bien elegidas, pero la imagen no tiene que llamar la atención», resume Inma Espizua desde Abasedestilo como consejo a los políticos. La experta en asesoría de imagen y comunicación repasa los 'looks' y la forma de dirigirse a los votantes de los aspirantes a liderar la Diputación alavesa. «Atienden al contenido de su mensaje» pero, observa, «en general, tienen poco definida su estrategia de imagen».

Ramiro González (PNV)

Ramiro González acostumbra a vestir con corbata. Entre sus accesorios más llamativos, un reloj naranja.

Colores sobrios y patrones anchos representan la esencia de Ramiro González a la hora de vestirse. «Tiene un estilo muy clásico», constata Inma Espizua, de Abasedestilo. El actual diputado general, y candidato a la reelección por el PNV, tira de trajes y corbatas en la rutina diaria para acudir a su despacho en el Palacio foral y asistir también a diversos actos. En ellos comunica «credibilidad y seriedad» aunque, advierte la experta, «a veces le falta un poco de emoción» para hacer 'clic' en quien le escucha.

Iñaki Oyarzábal (PP)

Iñaki Oyarzábal es fiel a las gafas de pasta y aporta un toque desenfadado a sus 'looks' a través de los calcetines.

El candidato del PP destaca entre sus rivales por la makila foral por ofrecer un estilo «más definido» en el que se nota «que le gusta la moda y cuida sus estilismos». «Es clásico pero actual», describe la experta en imagen y comunicación. En el ropero 'oficial' de Iñaki Oyarzábal cuelgan trajes entallados, corbatas «más arriesgadas» y hay calcetines divertidos que relajan sus 'looks'. En cuanto a sus discursos, expone Inma Espizua, «ha mejorado pero sigue utilizando muletillas y en ocasiones transmite cierto descontrol, una falta de emoción».

Kike Fernández de Pinedo (EH Bildu)

Kike Fernández de Pinedo se decanta por los tonos oscuros y los vaqueros. Para sus pies elige más zapatillas que zapatos.

El estilo y las ideas de Kike Fernández de Pinedo van de la mano. La responsable de Abasedestilo ve «coherencia» entre las prendas que lleva el aspirante de EH Bildu a diputado general, como camisas por fuera del pantalón y vaqueros, y el mensaje que traslada en sus discursos. Eso sí, agrega, «a veces peca de demasiado descuidado». En sus intervenciones «no se le ve cómodo» aunque, admite Inma Espizua, «es muy duro exponerse sabiendo que las personas que te escuchan te están juzgando».

Arantxa Abecia (Elkarrekin Podemos)

Los pañuelos al cuello son una de las señas de identidad del estilo de Arantxa Abecia.

Desde que Arantxa Abecia saltó del ámbito universitario a la política ha protagonizado «una evolución» en sus 'looks'. «Ahora son más cuidados aunque poco coherentes con su partido», reflexiona Inma Espizua. Entre sus puntos débiles apunta a los pañuelos que suele colocarse al cuello ya que «transmite que cubre, tapa o esconde algo». En su comunicación, sin embargo, inspira «seguridad». «Tiene un discurso sosegado y controlado», opina la responsable de Abasedestilo.

Cristina González (PSE)

Cristina González demuestra con sus estilismos que le gusta el color y los zapatos de tacón.

Cristina González acostumbra a caminar subida en un par de tacones y, aunque ésta sea una de sus señas de identidad, su estilo se dibuja «poco definido y meditado». «Se nota que se pone lo que le gusta, pero los políticos deben ser muy conscientes de la información que transmite su vestuario», aconseja la experta en imagen y comunicación. A la hora de hablar ante los demás, indica sobre la candidata socialista, resulta «académica» y «sus manos acompañan al mensaje»». «Pero suele estar demasiado pendiente de los papeles», añade como aspecto a mejorar.