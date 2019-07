Álava Dmoda Las prendas de siempre que plantan cara a las nuevas tendencias No todo van a ser mangas abullonadas o XL, los diseños de tirantes son atemporales, ideales para lucir bronceado, para ir cómoda, fresca y acertar, tanto de día como de noche ALMUDENA BLANCO Sábado, 27 julio 2019, 15:55

¡Hola a todos! Estamos a punto de comenzar el mes de agosto. Muchos de vosotros ya estaréis de vuelta de vacaciones y otros, deseando que llegue el día de preparar las maletas, ¿verdad? En cualquier caso, os deseo mucho ánimo a todos. Esta semana os hablo de los tops con tirantes, para mí, una de las opciones más cómodas y frescas del verano. Personalmente, me gustan con escotes redondos o en pico, estos últimos, además, son de los cortes que más favorecen. Los asimétricos también están de plena actualidad, son elegantes, diferentes y una opción algo más festiva para lucir en las noches más especiales del verano. Cuando bajan las temperaturas, siempre encajan bien con cazadoras 'denim', blazers, chaquetas de punto o 'perfectos' de cuero. A continuación, os muestro mis opciones favoritas para estas semanas.

Un vestido de ganchillo

En esta imagen llevo un vestido amarillo con detalle de ganchillo, de la firma Teria Yabar, y la combino con una chaqueta vaquera de Fornarina. Los pendientes son el modelo 'Octopus' de Leboh Accessories, mientras que las sandalias, el bolso y las gafas de sol son de Michael Kors. Las fotos están realizadas durante una travesía en barco por el Abra en Getxo. Una experiencia increíble que pude vivir de la mano de 'Sea Experience Bizkaia', donde puedes dar un paseo por la ría para conocer la historia y la evolución sufrida desde la época industrial.También puedes ver una puesta de sol, realizar salidas con amigos, un pintxo-pote y todo lo que se os pueda ocurrir. Totalmente recomendable y a un precio nada desorbitado.

El mono más versátil

En este segundo look llevo un mono de Zara en gris marengo que me resulta comodísimo. Visualmente parece un vestido y dependiendo del calzado con el que se combine puede tener un toque más relajado o sofisticado. En este caso, me he decantado por unas Converse blancas. Los pendientes son el modelo 'Tra-Tra' de Leboh accessories, en claro homenaje a la cantante Rosalía. Además, los podéis encontrar en varios colores. Por último, el bolso blanco y las gafas de sol son de Michael Kors.

Asimetrías, todo un acierto

Aquí llevo un mono en color negro y escote asimétrico, de Sisley. Lo he combinado con unas sandalias de Bimba y Lola y unos pendientes de El Corte Inglés. Además, he añadido una pamela de Todo Tocados que le da un toque muy especial al conjunto.

Camiseta rockera

Por último, os muestro un estilismo donde la camiseta con estampado rockero de Kunkun es la protagonista. La he combinado con unas bermudas con parches, otro de mis básicos veraniegos, tanto para el día como para la noche. En este caso, quería conseguir un estilo más 'sport' y me decanté por unas Converse y unas gafas de sol de Michael Kors.

Hasta aquí el artículo de hoy, espero que os haya gustado y os animéis a llevar prendas de este estilo para lucir el bronceado veraniego. Nos vemos la semana que viene con más propuestas, mientras tanto, me podéis seguir en Instagram.