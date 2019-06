Glamour en la boda de De Marcos

Óscar de Marcos está de enhorabuena. El lateral del Athletic se casó este sábado con Ibone, médico de profesión, en la iglesia de San Vicente de Abando, en una ceremonia que contó con la presencia de muchos de sus compañeros y exjugadores rojiblancos. Se reunieron en este día tan especial para el de Laguardia, 'colegas' de vestuario como Iker Muniain, Iñaki Williams, Iago Herrerín..., además de Sabin Merino, Gorka Iraizoz, Iñigo Pérez, Elustondo y Gaizka Toquero, que acaba de anunciar su retirada tras no haber superado la grave lesión que sufre en la rodilla derecha. También estuvieron presentes Kepa Arrizabalaga y Ander Herrera.

Tras la ceremonia, los invitados se desplazaron en autobuses al banquete, que tuvo lugar en la Torre Loizaga de Galdames. Durante la comida, los jugadores lo dieron todo y los más animados, Williams, Muniain y Herrerín, se atrevieron incluso a entonar en pie una canción que suena habitualmente en las gradas de San Mamés para apoyar a los leones. Los tres jugadores llevaron la voz cantante y consigueron hacer partícipes al resto de asistentes, que también se sumaron a uno de los momentos más emocionantes del enlace. El baile corrió a cargo del grupo La última Legión, banda tributo al «mejor pop, indie y rock nacional e internacional.» La novia lució un vistoso ramo con diferentes variedades de rosas en tonos 'nude' y peonías, a juego con las sombrereras llenas de flores que decoraban las mesas.

LOS AMO JODER pic.twitter.com/qLhCL66oFa — León De San Mamés (@de_mames) 1 de junio de 2019

Las redes sociales de algunos futbolistas sirvieron de escaparate de sus looks y los de sus parejas. En Álava Dmoda los sometemos a análisis:

Marisa, novia de Iago Herrerín, espectacular con un diseño de Alicia Rueda

Madrileña de origen (Alcalá de Henares, 1993), Marisa Ponciano, la novia del portero rojiblanco Iago Herrerín fue una de las invitadas que más impacto causó gracias a un arquitectónico vestido firmado por la diseñadora vizcaína Alicia Rueda. Se trata de un diseño de silueta tubo, escote 'bustier', largo 'midi' y espalda al descubierto, cuajado de tachuelas con un punto rock. Este toque rebelde se contrarresta con una estructurada flor en rosa pastel sobre el hombro izquierdo, lo que supone una interesante asimetría en la que se focaliza toda la fuerza del look. Como accesorios, ha elegido un 'clutch' rígido en tonos 'nude', unos pendientes a tono y unas sandalias de pulsera con detalles de 'strass'. Iago, por su parte, luce un desenfadado dos piezas con estampado tartán, tanto en el chaleco como en los pantalones sastre, los cuales combinó con una clásica camisa blanca remangada hasta los codos, dándole un toque contemporáneo y muy personal.

Andrea Sesma, sencilla y perfecta

Andrea Sesma, esposa de Iker Muniainm eligió un vestido ceñido con silueta lápiz y largo por encima de la rodilla. Se trata de un diseño con escote 'bustier' y tirantes con detalles metalizados, al que tan solo le hacía falta añadir los complementos adecuados para potenciar su sencillez y resultar perfecto. En este caso, Andrea apuesta por los tonos 'nude' y confía en dos iconos de la casa Yves Saint Laurent. Por un lado, ha elegido el bolso de mano 'Monogram' con textura acolchada y las inconfundibles iniciales de la 'maison' a modo de cierre y, por otro, las sandalias 'Tribute' de la misma firma, todo un clásico al que siempre recurren las novias e invitadas más elegantes. Su marido, apostó por un elegante tres piezas en azul marino, con corbata a rayas y camisa blanca a juego del pañuelo.

Carmen Esperanza y Goika Iraizoz, una pareja muy 'chic'

Carmen Esperanza es la mujer del portero Gorka Iraizoz, con quien tiene tres hijas. En su caso, se decantó por una de las tendencias en auge de la pasarela: el look efecto 'naked'. Estos diseños incorporan un cuerpo de gasa semitransparente que se cubre de forma estratégica con todo tipo de bordados. En el caso de Carmen, son unos motivos de estrellas confeccionados con 'paillettes' multicolor bordadas sobre un fondo verde agua. En contraste, lleva una falda de cintura alta y vuelo, al más puro estilo 'New Look' de los años 50, que tiene un divertido estampado de estrellas acorde con el top. Su marido, Gorka Iraizoz, lleva un desenfadado traje gris marengo con corbata a juego y unos tirantes rojos con motivos de calaveras, firmados por Scalpers.

Isabel Collado, la perfecta invitada premamá

Isabel Collado es el perfecto ejemplo de cómo conseguir el éxito con un look de invitada premamá. Sin querer disimular su incipiente barriguita, la mujer de Ander Herrera, apostó por los drapeados como método infalible para potenciar toda su sensualidad durante su embarazo. No es la primera vez que la vemos lucir vestidos ceñidos en eventos de etiqueta, y es que ha encontrado la clave en los diseños que se cruzan estratégicamente a la altura de la cintura y se anudan en uno de los laterales. Este modelo, en concreto, tiene escote en 'v', manga francesa y un siempre elegante color azul noche. En cuanto a los accesorios, se decantó por el color rojo, tanto en el bolso como en el calzado. En primer lugar, eligió el 'clutch' Monogram de Yves Saint Laurent y las icónicas sandalias 'Lace' de Jimmy Choo. Por su parte, Ander Herrera llevó un tres piezas azul marino con chaleco cruzado de doble botonadura, corbata oscura y camisa azul cielo.

Patricia morales, flecos y tonos 'nude'

La novia de Iñaki Williams, Patricia Morales, se inspiró en las 'flappers' de los años 20 para construir su look de invitada. Para ello, recurrió a los tonos 'nude' y a un vestido cubierto de flecos que se movían al caminar. Tiene un largo 'mini', escote en pico y tirantes. Lo combinó con unos pendientes dorados, un bolso rígido metalizado y unas sandalias doradas de tres tiras, similares al modelo 'Harmony' de Giuseppe Zanotti con el que en tantas ocasiones hemos visto a otras WAG´s como Georgina Rodríguez. Williams llevó un traje con camisa blanca y corbata burdeos.

Eneritz y el perfecto vestido de noche

Eneritz es la novia del jugador del Athletic Yeray Álvarez y apostó por un espectacular diseño de noche de la firma española Pronovias. Se trata del modelo 'TS Style', un vestido de temporada cuajado de lentejuelas en tonos bronce, con cuerpo ablusado, escote en 'v' efecto cruzado y espalda 'keyhole' con abertura central. Además, se remata en una escueta cola e incorpora una sensual abertura lateral en la falda. Completó su look con un 'clutch' con acabado 'glitter' de Carolina Herrera y unos elegantes pendientes largos. Hay que destacar también su peinado con raya a un lado y ondas al agua, al más puro estilo de la época dorada de Hollywood.