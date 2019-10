El armario de los pequeños se llena de flores 'recogidas' en Vitoria

Mercedes, 'Musqui' y Carmen son las pequeñas culpables del nacimiento de Memuca. Y no sólo porque ellas hayan bautizado a esta marca especializada en ropa infantil -lleva las dos primeras letras de sus nombres- sino porque fue con su nacimiento cuando su madre, María Arregui, decidió reorientar su carrera hacia la moda para niños y niñas. «Tenía claro que quería hacer algo propio, siempre me ha gustado vender, pero al nacer mis hijas se me ocurrió esto», cuenta la vitoriana que se encuentra detrás de esta firma que en Navidad cumplirá su primer año. En este tiempo ha lanzado dos temporadas y su cabeza da vueltas ya a la colección que alumbrará en la primavera-verano de 2020.

El estampado liberty salta de vestidos a blusas, diademas... / @memuca__

Sin embargo, el desembarco de Arregui en el mundo de las telas y los patrones -la parte «más complicada» de este proceso, admite- no llegó por casualidad. Tras estudiar Publicidad y Relaciones Públicas cursó un máster de moda en la ISEM Fashion Business School y trabajó durante unos años en Madrid para marcas icónicas como Dior y el 'gigante' de la cosmética Sephora, donde se especializó en marcas exclusivas de maquillaje. Y un día decidió regresar a la capital alavesa. Después de una primera experiencia como emprendedora junto a una socia decidió probar suerte por libre y lo hizo con el estampado liberty «original» como seña de identidad. «No dudé a la hora de elegirlo, era una forma de diferenciarme, las rayas u otros dibujos los puedes encontrar en cualquier tienda», explica convencida de que este estallido microfloral «va con todo». Ella se encarga de revisar este clásico con toques actuales, por ejemplo, a la hora de dar forma a los cuellos.

Las blusas clásicas con un detalle actual, por ejemplo, al cuello, son uno de los básicos de la marca. / RAFA GUTIÉRREZ

Memuca ofrece a mamás y papás en torno a 250-300 prendas por temporada y, aunque «lo que mejor funcionan son las blusas y los vestidos», en sus estanterías hay faldas, pantalones cortos, camisas, algún conjunto de bebé y accesorios como las (tan de moda) diademas. Con tallas desde los tres meses hasta los ocho años. «Todo está hecho en España. Compro las telas en Valencia y se confeccionan en Galicia», comenta Arregui, que se encarga del diseño. La inspiración, dice, le llega de una fotografía, de una niña que se cruza por la calle, de un vestido que ella misma llevó de cría... «Hay que tener cuidado con no hacer lo mismo que otra marca, pero creo que hay sitio para todas», sostiene esta treintañera que prepara el salto 'online' de su firma para el próximo año.

Las pequeñas modelos lucen distintas piezas de Memuca. / RAFA GUTIÉRREZ

Entre la clientela de Memuca, que se da a conocer hoy sobre todo a través de Instagram, hay unos cuantos vitorianos y «mucha gente de fuera». Su ropa salpicada de pequeñas flores se ve por las calles de «Madrid, Sevilla, Valencia...», apunta. E incluso viste a una menuda corte infantil que llevará las arras en una boda que se celebrará este mismo otoño, uno de los últimos encargos que le llegó a Arregui.