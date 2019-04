Un desfile sin barreras Vanessa Polvorosa en el set de maquillaje y peluquería. / Blanca Castillo Cinco jóvenes de la asociación Down Araba- Isabel Orbe se suben a la Pasarela Gasteiz On para demostrar que la moda también puede ser inclusiva SARA LÓPEZ DE PARIZA Martes, 2 abril 2019, 21:25

No son modelos profesionales, pero tampoco les hace falta para lucir con una sonrisa -de esas que escasean sobre las pasarelas- las tendencias de la temporada. Y sobre todo, para arrancar una ovación de aplausos a un público plagado de autoridades, 'influencers' y personas relacionadas con el mundo de la moda.

Alberto Aguirre, Vanessa Polvorosa, Markel Herreros, Lucía García y Aitor Cuesta en el 'backstage'. / Blanca Castillo

Cinco jóvenes con Síndrome de Down pertenecientes a la asociación Down Araba - Isabel Orbe demostraron en la primera jornada de la Pasarela Gasteiz On que la moda también puede ser un sector inclusivo.

Vanessa Polvorosa desfilaba por primera vez y se mostraba «un poquito nerviosa» ante esta emocionante experiencia. «Voy a llevar un vestido muy bonito, pero tengo algo de pánico y vergüenza», nos confesaba la joven instantes después del primer ensayo con sus compañeros de la asociación.

Aitor Cuesta lució un pantalón vaquero, camiseta, gorra y mochila. «Es la segunda vez que desfilo para Gasteiz On y estoy tranquilo, de momento el ensayo ha ido bien», expresaba antes de lanzarse al reto de desfilar ante más de 400 personas. «Yo doy recitales de poesía así que estoy acostumbrado a estar delante de la gente», agregaba el autor del libro 'Una virtud dentro de un baúl'.

El que también tiene callo en esto de 'actuar' ante un buen número de gente es Markel Herreros. «Presenté la gala de Cadena 100 en Madrid, no tengo nada de nervios», aseguraba el joven de 27 años. Desfiló con un elegante look de traje y corbata y se mostraba encantado de su paso por el set de maquillaje y peluquería. «Me gusta mucho que me maquillen».

Lucía García se estrenaba en la Pasarela Gasteiz On como modelo, pero con una aspiración todavía superior. «Otro año me gustaría presentar la gala», nos confesaba esta amante de la moda y el maquillaje. «Estoy nerviosa pero creo que me va a gustar mucho la experiencia», aseguraba mientras mostraba el moño que le acababan de realizar la chicas de la peluquería y sus párpados en un azul turquesa de lo más llamativo, a juego con su look de chaqueta y pantalón.

A Alberto Aguirre le preocupaba el maquillaje «porque no me gusta que me maquillen, en cuanto salga me lo voy a quitar». Pero se mostraba «muy contento» ya que ningún miembro de la familia se iba a perder el desfile. «Me hace mucha ilusión pero estoy un poquito nervioso, ahora tengo que pasar por peluquería», compartía instantes antes de que diera inicio el desfile.