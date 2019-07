El FesTVal, «más cerca» de Netflix y otras plataformas El modelo y actor Andrés Velencoso, en la edición de 2018 del FesTVal. / RAFA GUTIÉRREZ El certamen acaricia la llegada de 'gigantes' del contenido en streaming. En su undécima edición, del 2 al 8 de septiembre, inicia «un nuevo ciclo» MARÍA REGO Martes, 16 julio 2019, 13:50

Más de uno se habrá sentido en los últimos meses fuera de una conversación entre amigos o en alguna comida familiar. Que si el final de 'Juego de tronos', que si menudo regreso de 'Paquita Salas' se han cascado los Javis... y uno, desconectado de las plataformas de pago, no sabe qué decir. El FesTVal no quiere que le suceda algo parecido y desde hace varias ediciones se encuentra detrás de esos 'gigantes' del contenido en streaming (HBO, Netflix, Sky, Amazon Prime...) para sumarlos a su programa estival. El año pasado no cuajaron los contactos, pero el certamen se halla «más cerca» de traer a alguna de estas firmas a la semana catódica que se celebrará en Vitoria del 2 al 8 de septiembre. «A veces, por anunciar algo antes de tiempo, se ha caído», ha reconocido en la mañana del martes el propio director del festival, Joseba Fiestras, consciente del interés que suscitan estos fichajes.

Además de esas «nuevas incorporaciones» a una lista donde no faltan TVE o Movistar+, la principal cita televisiva nacional llegará este verano con otras novedades. La gala de clausura, por ejemplo, contará con «varios presentadores» después de que Luis Larrodera, quien la guionizó, condujo y presentó desde 2009, haya renunciado a esta tarea por problemas de agenda. «Eso no significa que no le vayamos a tener nunca más», ha avisado Fiestras, que ha apuntado que la fiesta final del certamen regresará el 7 de septiembre al Teatro Principal tras la experiencia en Mendizorroza por su décimo cumpleaños. La pasada edición, ha recordado, «la planteamos como una celebración, pero al acabar decidimos que se había cumplido un ciclo y ahora empezamos uno nuevo». Con traslado de sede a Villa Sofía, en Fray Francisco 6, incluido. Allí se repartirán, por ejemplo, las entradas para los diferentes estrenos, que aún no se han cerrado.

Jornadas profesionales

Sin embargo, el FesTVal no renuncia a sus citas fijas en la agenda, como las jornadas profesionales que reúnen en Vitoria a quienes se ponen detrás de la cámara. Entre las actividades enmarcadas en el ProFesTVal aparece una charla con Music Library sobre la música de producción en programas y series como 'Lazos de sangre' o 'Los hombres de Paco', una mesa redonda de la mano del grupo Lavinia para abordar la creación de contenidos para asistentes de voz o el encuentro anual del Sindicato de Guionistas de España Alma. La entrada a estas sesiones, en el Palacio Europa, será como siempre gratuita y tan sólo habrá que inscribirse antes (profesionales@festval.tv).

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, se ha referido a la combinación de esas jornadas profesionales con la presencia de caras populares de la pequeña pantalla en la ciudad como «el doble atractivo» del certamen. «El FesTVal está muy consolidado», ha destacado tras señalar al propio Fiestras y a Martín Fiz, que ejerce de embajador de la carrera 'Ponle freno' dentro de la cita catódica, como «profetas en su tierra».