Fortnite Battle Royale disponible gratis en Nintendo Switch: todas las claves Fortnite Battle Royale disponible gratis para Nintendo Switch / Epic Games Permite el juego con usuarios de otras plataformas, excepto PS4 SARA BORONDO Miércoles, 13 junio 2018, 14:10

Como ya se sospechaba desde hace unos días, en el Nintendo Direct del E3 emitido el lunes por la noche la empresa japonesa confirmó que el juego más famoso del momento se puede descargar de forma gratuita en Switch, aunque con algunas peculiaridades, como que sólo está el modo Battle Royale, en el que los jugadores se enfrentan entre sí -solos o por equipos- hasta que sólo queda un superviviente.

De momento no está disponible el modo Save the World, en el que el jugador se enfrenta a la máquina y que está en acceso anticipado en el resto de plataformas: iOS, Mac, Xbox One y PS4, aunque Switch sí se incorpora al crossplay, el juego cruzado entre plataformas, con lo que si el usuario activa esta opción podrá luchar en partidas comunes con jugadores de todas ellas excepto PS4. Este hecho implica que quienes hayan empezado una cuenta de Epic Games para Fortnite vinculada desde una PS4 no podrán avanzar en dicha cuenta desde Switch.

La versión de la consola híbrida de Nintendo ofrece unos gráficos inferiores a las de ordenador y las consolas de sobremesa, funciona a 30 imágenes por segundo, las texturas tardan en cargarse y la distancia de dibujado es corta, lo que hace que no sea una plataforma adecuada para el juego competitivo, pero a cambio aporta la ventaja de que se puede jugar en modo dock viendo las imágenes en la pantalla de televisión en alta resolución o en modo portátil y jugar en cualquier sitio que tenga red wifi.

Durante la sesiones del Treehouse de Nintendo en el E3, en que se ven con más detenimiento algunos de los juegos anunciados durante la feria californiana, Epic Games apuntó que van a analizar si los jugadores juegan en modo dock o portátil para ver si amplían el uso de la pantalla táctil de la consola para los menús de juego, de forma que sea más rápido moverse por ellos.

La mayoría de los juegos que tienen chat de voz en Switch utilizan una app de móvil para ello, ya que la opción no está incluida dentro del juego, pero en el caso de Fortnite sí hay chat de voz dentro del juego si se utilizan unos auriculares con micrófono. Esta característica se activará en las próximas horas, probablemente el jueves por la noche ya esté disponible.

El modo Battle Royale de Fortnite consiste en que una nave deja caer a los jugadores en una isla y deben encontrar la forma de sobrevivir combatiendo contra los demás jugadores. Para que la partida vaya ganando en intensidad, una tormenta tóxica va reduciendo cada vez más el espacio en el que pueden estar los jugadores, que van encontrando recursos que les sirven para eliminar a los enemigos disparándoles o para protegerse construyendo estructuras (habitaciones, rampas, muros…) que les permiten avanzar a cubierto o protegerse.

El juego ha tomado el relevo a Player Unknown´s BattleGround como el favorito por los jugadores de todo el mundo los últimos meses dentro del fenómeno que suponen los Battle Royale. Tiene más de 125 millones de jugadores, cifra que probablemente aumente con la llegada del juego a Switch y, en los próximos meses, a los móviles que utilizan Android.