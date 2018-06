Shadow of the Tomb Raider se luce en un nuevo gameplay

Square Enix ha retransmitido un nuevo gameplay de Shadow of the Tomb Raider, cierre de la nueva trilogía protagonizada por Lara Croft. En éste podemos ver a la exploradora en su faceta más sigilosa, despachando enemigos desde las alturas o agazapada entre el follaje:

«En Shadow of the Tomb Raider, Lara debe dominar una selva mortal, superar tumbas aterradoras y perseverar en su hora más aciaga. Mientras trata de detener un apocalipsis maya, Lara terminará por convertirse en la saqueadora de tumbas que está destinada a ser».

Shadow of the Tomb Raider estará disponible el 14 de septiembre para Xbox One, PlayStation 4 y PC.