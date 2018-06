E3 2018: Sigue la conferencia de Square-Enix en directo Square Enix La editora comunicará sus novedades a las 19:00 horas peninsulars Lunes, 11 junio 2018, 13:58

Square Enix será otra de las editoras que comunique sus novedades con motivo de la Electronic Entertainment Expo, celebrada del 12 al 14 de junio en Los Ángeles. Lo hará en el marco de una conferencia de prensa, retransmitida a partir de las 19:00 horas peninsulares.

Algunos títulos con presencia confirmada son Kingdom Hears III, Just Cause 4 y Shadow of the Tomb Raider, los cuales han sido proyectados en el Xbox E3 2018 Briefing de Microsoft. También suenan Final Fantasy VII Remake y The Avengers Project, a manos de Crystal Dynamics.

Accede a esta página para seguir el evento en directo.