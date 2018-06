El Japón feudal llega a PS4 con el primer gameplay de Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima / Sony El juego corre a cargo de Sucker Punch, responsables de la franquicia inFamous JOSÉ CARLOS CASTILLO Martes, 12 junio 2018, 13:21

Ghost of Tsushima ha sido una de las exclusivas destacadas por Sony en su conferencia del E3 2018. Sucker Punch (inFamous) firma esta aventura de acción ambientada en el Japón feudal, durante la invasión mongola.

El protagonista del juego es Jin Sakai, «un poderoso guerrero samurái cuya aventura se dibuja en la historia de Japón y en las míticas tradiciones de los samuráis, para construir una historia increíble de venganza, fortaleza y esperanza«, explica Brian Flemingo, co-fundador del estudio en el blog oficial de PlayStation.

El primer gameplay demuestra la soberbia recreación de la isla de Tsushima, destacando los efectos de iluminación y partículas. También introduce las mecánicas de sigilo y combate con katanas, cuando nos uniremos a diversos secundarios. Uno de ellos es Masako, cuyo trasfondo influirá significativamente en la evolución de nuestro personaje.

Los desarrolladores prometen además un extenso mapa que explorar, repleto de misiones alternativas (aunque no exentas de profundidad). No tenemos pistas sobre cuándo las acometeremos, ya que Sony no ha ofrecido fecha o franja estimada de lanzamiento para PlayStation 4.