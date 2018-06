Assassin's Creed Odyssey, Beyond Good & Evil 2 y más en el E3 de Ubisoft Assassin's Creed Odyssey / Ubisoft La multinacional francesa vuelve a colaborar con Nintendo ANTONIO SANTO Martes, 12 junio 2018, 00:09

No es una de las llamadas majors (Sony, Microsoft y Nintendo), pero de unos años a esta parte Ubisoft se ha convertido en una de las grandes protagonistas del E3. En cada edición de la feria angelina se las apañan para organizar presentaciones que son un auténtico espectáculo, una celebración de sus juegos, de su historia y de su futuro, que además guiña constantemente a todas las secciones de su muy variada audiencia: desde el jugador fanático de sus sagas hasta el casual que se pasa por sus juegos de vez en cuando. Esta conferencia del E3 2018 ha mantenido el tono de años pasados y ha deparado un buen show, con buenos juegos para el futuro y anuncios concretos más cercanos.

Y qué mejor para arrancar la conferencia que uno de los juegos más populares no ya de Microsoft, sino de toda la idustria: Just Dance, que cada año pone a bailar a millones de personas. Como decíamos, Ubisoft sabe que su público no es sólo el jugón hardcore, y es de aplaudir que celebre también a su público casual en un escenario tan importante como el E3, dándole la apertura de su show a Just Dance 2019.

Tras este arranque tan bailón, Ubisoft llegó rápidamente a velocidad de crucero con uno de los juegos más esperados de su conferencia: Beyond Good & Evil 2. Dos representantes de la compañía mostraron primero un espectacular vídeo cinemático en el que descubrimos al equipo protagonista en una misión de exploración en pleno espacio profundo, en busca de un misterioso artefacto escondido en una galaxia lejana... hasta que se encuentran con un personaje que los fans de la primera entrega recordarán muy bien. Conviene subrayar que esta segunda parte es una precuela… BG&E 2 es un proyecto realmente internacional: en él se encuentran inmersos los estudios de Montpellier, Barcelona, Burdeos y Sofía.

Después del espectacular trailer cinematográfico, Ubisoft mostró (aunque sin prestarle mucha atención) un poco de jugabilidad en estado de pre-alpha; mientras el vídeo corría aclararon que se podrá jugar solo o en co-op y explicaron que se tratará de un universo abierto sin cargas. Y dicho universo estará lleno de arte creado por la comunidad, como explicó el actor Joseph Gordon-Levitt, que resulta ser co-fundador de la empresa especializada en proyectos de arte colaborativo Hitrecord. Si quieres contribuir al arte de BG&E 2 en este curioso proyecto, al que han llamado «Space Monkey», los primeros desafíos ya están disponibles en Internet.

Rainbow Six Siege tomó el escenario a continuación para presumir de cifras de récord: su comunidad ha alcanzado nada menos que 35 millones de usuarios. Para celebrarlo, anunciaron un documental sobre el juego y su comunidad, actualmente en realización.

El motociclismo loquísimo y desmelenado de Trials Rising apretó el pedal a todo gas con mucho humor, varios vídeos de jugabilidad, explosiones y físicas locas y dos fechas: la de hoy, momento en el que ya es posible suscribirse a la beta cerrada; y febrero de 2019, cuando el juego saldrá a la venta.

The Division 2 fue anunciado hace cuestión de horas, y estaba claro que íbamos a saber más sobre el juego de disparos de Ubisoft en su conferencia. La compañía gala no decepcionó, primero con un trailer que en un largo travelling nos muestra el contraste entre las zonas seguras y la tierra sin ley aún asolada por la plaga. A continuación explicaron las mejoras con las que Ubisoft espera resolver uno de los mayores problemas del primer The Division: un end-game con poco contenido. Tres clases de especialización que sólo se podrán alcanzar una vez terminada la campaña; se anunciaron también raids en el end-game de hasta 8 jugadores. También detallaron los primeros planes de contenido para el juego, con 3 episodios gratuitos durante el primer año. The Division 2 saldrá a la venta el 19 de marzo de 2019.

El español Xavier Manzanares, de Ubisoft París, subió al escenario para presentar una actuación musical con la banda sonora del DLC de Donkey Kong para Mario + Rabbids, una enloquecida mezcla entre música de cámara y rock.

Pasamos de las simpáticas trastadas de los Rabbids a algo bastante más serio: las aventuras piratescas de Skulls & Bones. Un espectacular trailer cinemático nos presentó a sus personajes y el tono general del juego; a continuación un trailer de jugabilidad nos explicó un poco las opciones de personalización de barcos, armamento y tripulación antes de lanzarse al combate, al abordaje de un barco mercante, un navió de guerra… y otros barcos de piratas.

El actor Joseph Gordon-Levitt no sería el único en subir a escena: Elijah Wood también tomó la palabra para hablar de Transference, juego realizado mano a mano entre su propia compañía, Spectrevision, y Ubisoft. Un thriller psicológico lleno de puzles, exploración y tensión en una aventura de realidad virtual que nos pondrá los pelos de punta.

El siguiente juego en aparecer en pantalla fue Starlink, una curiosa propuesta que se mostró por primera vez en el E3 del año pasado y que ha mantenido un perfil bajo desde entonces. Un juego de pilotaje y combate espacial creado en Ubisoft Toronto en el que tenemos que crear de verdad las naves combinando piezas físicas para desarrollar nuestra propia nave. Con ella exploraremos el sistema Atlas, un sistema estelar en el espacio profundo que tendremos que salvar de una amenaza alienígena. La sorpresa fue mayúscula cuando apareció en los vídeos del juego nada menos que Star Fox, un personaje clásico de Nintendo que formará parte del elenco de Starlink en Switch; una nueva colaboración entre Nintendo y Ubisoft tras el exitoso Mario + Rabbids que fue bendecida en escena por el mismísimo Shigeru Miyamoto. Starlink saldrá a la venta el 16 de octubre; los usuarios de Nintendo Switch contarán con Star Fox en exclusiva.

For Honor tomó la palabra para anunciar Marching Fire, un DLC que presenta una nueva facción de héroes: cuatro guerreros chinos de la época imperial. Marching Fire ofrece contenido tanto para un jugador como para el multijugador. También incluirá un nuevo modo multi: Breach, que básicamente consiste en asediar un castillo. Además, Ubisoft anunció que el juego será gratuito en PC durante una semana en U-Play, la tienda virtual de Ubisoft en PC.

The Crew 2 anunció su beta abierta el 21 de junio, que se puede ir descargando desde ya para no tener que esperar ni un minuto una vez esté disponible.

Assassin's Creed Odyssey fue, como era esperable, el plato fuerte de la conferencia. Con un espectacular trailer, Ubisoft nos presentó la nueva aventura de la saga de los Asesinos, ambientada tal y como se había filtrado en Grecia, concretamente en la Edad de Oro de Atenas y la Guerra del Peloponeso. En esta ocasión, además, tendremos protagonista femenina: la mercenaria griega Kassandra. Assassin's Creed Odyssey saldrá a la venta el 5 de octubre.

Así se cerró la conferencia de Ubisoft, un show que despidió la plantilla de Ubisoft que había presentado todos los juegos subiendo al escenario en grupo como si fueran actores de una obra de teatro, con el presidente Yves Guillemot al frente. Ubisoft ha presentado un espectáculo sólido, sin bajones de ritmo, con buenos juegos y fechas concretas a las que agarrarse.