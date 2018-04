La FP industrial que logra el pleno empleo no llena las aulas

Una estudiante en un centro de FP. / E. C.

Los centros advierten de que se necesitan más alumnos y lamentan que no se avance en el 5% de alumnas en estudios técnicos

Los ciclos de FP industrial que logran el pleno empleo de sus alumnos no llenan las aulas. Este curso se han quedado sin cubrir entre el 10% y el 22% de las plazas que ofrecen esas titulaciones técnicas en las que, incluso, ya no se pueden atender a las necesidades de la industria vasca. La Asociación de Centros de Formación Profesional de Iniciativa Social de Euskadi–la agrupación HETEL– lanzó este lunes un nuevo llamamiento a los agentes sociales: «Euskadi necesita alumnado de FP, principalmente en las ramas industriales, porque no se cubre la demanda empresarial». Es el mismo mensaje que desde hace años reitera el Gobierno vasco y que, si bien ha conseguido que aumente año tras año la matriculación en estos estudios, aún no ha logrado un porcentaje de estudiantes suficiente.

Un informe realizado por HETEL pone de manifiesto que prácticamente el 100% del alumnado que cursa ciclos formativos industriales logra un empleo alineado con sus estudios en un periodo de seis meses. Las especialidades más demandadas por las empresas son las de Electricidad y Electrónica –robótica, telecomunicaciones, matenimiento electrónico–; Fabricación Mecánica (Mecatrónica, Diseño y Mecanización, Construcciones Mecánicas), y las de Instalaciones y Mantenimiento. Son también las que dejan entre el 10 y el 22% de plazas libres en centros de HETEL.

La agrupación subrayó ayer que la Industria 4.0 necesita de perfiles profesionales con una cualificación técnica muy alta, «personas 4.0», y que «la Formación Profesional vasca está trabajando a pleno rendimiento para ello en colaboración con distintos agentes: organizaciones, administración, empresas y centros tecnológicos», explicó Julen Elgeta, presidente de HETEL.

Se ha conseguido avanzar pero queda camino por recorrer. La FP vasca ha logradio ya que un 50% de los jóvenes opten por esta opción en vez de decantarse por la universidad. De hecho, las matriculaciones crecen desde hace diez años. Y la mitad son mujeres. Sin embargo, el porcentaje de chicas que optan por realizar un curso industrial es mínimo, de poco más de un 5%. «Permanece inmóvil desde hace 10 años», lamentó Elgeta, que reclamó medidas para atraer a las estudiantes a los ciclos formativos industriales.