El 'New York Times' pide al PSOE que se abstenga para facilitar la formación de gobierno

El diario estadounidense 'New York Times' ha recomendado al PSOE que se abstenga en la investidura de Mariano Rajoy como presidente, alertando del "riesgo" de que la "parálisis" política se prolongue hasta unas hipotéticas terceras elecciones el 25 de diciembre.

El 'NYT' ha publicado un editorial, titulado 'Parálisis en España', en el que analiza la situación de nuestro país, que suma ocho meses sin gobierno "porque sus políticos han sido incapaces de conformar una mayoría en el Parlamento, después de dos elecciones "no concluyentes".

"Curiosamente, la economía no ha sufrido --el 'rating' de España es saludable y la bolsa ha resistido el 'Brexit' mucho mejor que el resto de Europa--. Esto podría alimentar las bromas sobre lo innecesario de los políticos, pero ningún país puede seguir en el limbo político por mucho tiempo sin riesgos", ha advertido.

Entre los "desafíos" a los que se enfrenta España, el periódico norteamericano ha destacado "la deriva separatista en Cataluña". "Además hay mucha agitación en la Unión Europea" por la situación de su socio, ha añadido.

De cara a la segunda votación de la investidura, que se celebrará este viernes, y en la que el candidato solo necesita más síes que noes para salir victorioso, el 'NYT' ha subrayado que "conseguiría la mayoría si se abstuvieran suficientes socialistas, que deberían hacerlo".

El 'New York Times' se ha mostrado consciente de que "no será fácil" para el líder socialista, Pedro Sánchez, pasar del no a la abstención, pero ha recordado que "la alternativa son cuatro meses mas de gobierno interino" hasta unas terceras elecciones en las que el PSOE "tiene pocas probabilidades de mejorar su posición". "Además, con un gobierno en minoría los socialistas tendrían mucho que decir sobre cualquier legislación o reforma", ha enfatizado.

El influyente rotativo incluso ha valorado la opción de "un gobierno en coalición que integre facciones tan hostiles como los socialistas y Podemos" y que "difícilmente prometería un gobierno efectivo". "Pero un gobierno caótico es mejor que un no gobierno y al menos los votantes españoles no han seguido a otros europeos que han dado un bandazo hacia la extrema derecha", ha apostillado.

"Este punto muerto en España ha sido generado por los votantes que demandan un gobierno mejor y más honesto. Ambos, el señor Mariano Rajoy -si tiene la oportunidad de formar gobierno- y el señor Sánchez -si se lo permite-, como líderes de los dos partidos que se han llevado la peor parte de la desafección de los votantes, deberían entender que la salida a esta parálisis es demostrar que han entendido el mensaje", ha concluido.