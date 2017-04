Márquez vence en su jardín privado

Es el coto privado para Marc Márquez. El gran jardín donde disfruta y hace lo que quiere. Austin y el catalán mantienen una relación de amor que se prolongó un año más. Tras su quinta ‘pole’ consecutiva en el circuito norteamericano, también ganó otra vez el día de la competición. Además lo hizo con comodidad para sacarse la espina clavada de la caída en Argentina y aprovechando esta vez el adiós muy pronto de Maverick Viñales, fuera desde la tercera vuelta. En el podio le acompañaron el nuevo líder del Mundial, Rossi, como segundo, y su compañero de escudería, Dani Pedrosa, tercero.

La clave de la carrera se iba a dirimir en dos aspectos. El estado de conservación de los neumáticos y los rifirrafe entre compañeros. El contraste de temperatura entre la gravilla y la humedad en el ambiente por las buenas condiciones meteorológicas hizo dudar a los ingenieros de cara al uso de la goma trasera. Las Ducati pusieron blando, Yamaha el medio y las Honda el duro. También estaba por ver qué pasaría entre Viñales y Rossi. Saltaron chispas en la ronda clasificatoria del sábado y ello cargó de tensión en un equipo que no quiere más líos tras la marcha de Lorenzo.

De ahí que antes de empezar la verdadera competición las caras de los mecánicos y jefes en Yamaha no mostraran el rostro de la alegría. Estaban expectantes en las primeras curvas. A ver si no había incidentes y todo quedaba en el olvido para poder luchar codo con codo por el objetivo final, que no era otro que la consecución de una nueva victoria. Con el semáforo en verde, Márquez avisó que aquel era su circuito favorito y ninguno de sus rivales le iba a bajar del pedestal que lo tienen los norteamericanos, ídolo de masas en Austin. Nadie, excepto su compañero Pedrosa. En una arrancada espectacular tiró del grupo hasta colocarse primero obligando a zafarse desde el inicio al resto. Fue tal el inicio demoledor de Dani que Maverick terminó por el suelo en la curva 18 y con esa caída sus esperanzas de seguir agrandando su leyenda como líder del Mundial de la máxima categoría del motociclismo.

Nada más que a Márquez le pusieron en la tablilla el adiós de la carrera de su gran rival, el de Cervera decidió seguir la estela de Pedrosa para marcharse lo más pronto posible de sus competidores. Incluido un Rossi que siempre da la cara en los días de competición. El italiano apuró los virajes y exprimió al máximo los arreglos de este año de su máquina para tratar no descolgarse. Objetivo incumplido en tan solo seis vueltas, lo que tardaron las Honda en ponerse a medio segundo del gran campeón y de Zarco, el mejor de los pilotos privados. Esa lucha por el tercer y cuarto puesto casi le cuesta un disgusto a ‘Vale’ que fue penalizado con tres décimas por salirse demasiado de la pista. Pudo ver cómo Márquez decidía a falta de trece vueltas para el final que dejaba atrás a Pedrosa y marchaba camino de su primera victoria de la temporada.

Con rabia entró el ‘93’ en la línea de meta. Agradecido a su gente, los que nunca dejan de confiar en él. Detrás llegó Rossi tras una remontada espectacular para colocarse líder en su regreso a Europa la próxima carrera. Pedrosa decepcionó con su mal tramo final siendo tercero y Lorenzo, lejos de sus días mejores, solo pudo ser noveno.