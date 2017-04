¿Es casualidad el liderato o algo esperado?

No, no, ya en Catar, a pesar de que salía décimo, no sé porqué pero era optimista aunque no me lo esperaba. Estoy muy contento ya que es un gran resultado pero llevamos sólo tres carreras y la situación no quiere decir demasiado, porque creo que será difícil permanecer en esta posición. Márquez y Viñales son fortísimos, pero en cualquier caso ahí está y es una gran satisfacción. Regreso a la cabeza del Mundial después de la complicada situación de finales del 2015 y es como una pequeña revancha, es como superar un periodo malo y por eso estoy contento. Tengo veintitrés puntos más que el año pasado y me encuentro muy bien con la moto, estamos trabajando bien y con una bonita atmósfera en el ambiente así que bien, ya que también es mi mejor resultado en Austin, en donde nunca había hecho segundo, sobre todo porque he estado ahí, no he estado demasiado lejos y ha sido una bonita carrera. Me he divertido.

Más información CrónicaMárquez vence en su jardín privado

¿La lucha de Márquez contra Viñales podría jugar a tu favor?

Ellos tienen una grandísima rivalidad y siempre intentan dar el máximo y eso es una gran motivación para ambos y por eso es difícil, pero no obstante tengo miedo de que eso me repercuta desafortunadamente.

¿Piensas que la caída de Viñales le ha hecho despertar de su sueño?

No creo que Viñales esté en ningún sueño. Lo que ha hecho hasta ahora es increíble, no increíble, muy grande, todos sabíamos que Viñales iba a ser muy fuerte y no ha sido ninguna sorpresa ya que siempre lo ha hecho perfecto y en esta carrera era él quien podía plantar cara a Márquez con la Yamaha y creo que sigue siendo fuerte: todos los baches de los que hemos hablado con estos neumáticos son un problema, el año pasado fui yo el que me caí en la curva dieciocho. Donde cayó Márquez el sábado. Creo que sigue siendo uno de los grandes favoritos a la victoria en este Mundial.

¿Qué podrías haber hecho para no recibir la penalización?

La verdad es que o me iba derecho o nos tocábamos y caíamos los dos y por eso creo que desde este punto de vista no es justo, pues la sanción quiere decir que yo he cortado y que he conseguido ventaja con ello, que han sido tres décimas y por tanto aparte de la penalización y la decisión de Dirección de Carrera, Zarco no estaba allí, ha entrado clamorosamente tarde y si no me levanto nos tocamos y salimos los dos, una cosa es ser agresivo y otra es entrar así de tarde cuando uno por delante ya está dentro de la curva.

¿Crees que ha sido muy duro?

Desde mi punto de vista él entra muy fuerte, ya salió fuerte en Catar, en Argentina y también aquí... Bueno, es un novato; en Moto2 es una batalla hasta el final pero con esta moto hay que hacer las cosas un poco mejor.

¿Qué te parece la actuación de Morbidelli?

Maravillosa, fantástica. Y está haciendo un trabajo increíble. Sólo se puede definir como ‘superioridad’. Debe continuar así.

¿Y Fenati?

Grande, grandísimo. Sinceramente estoy muy contento por Romano ya que aparte de lo que sucedió el año pasado con nosotros siempre hemos estado de acuerdo que teníamos y tenemos una buena relación. Hoy ha estado muy bien porque ha puesto en dificultades a Canet que parecía superior a todos, y por ello hay que quitarse el sombrero con Fenati.