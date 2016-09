Guardiola: «Si Mourinho me invita a la tradición de tomar vino, aceptaré»

Pep Guardiola se mostró distendido, sin ganas de polémicas e incluso dispuesto a cerrar viejas heridas con Mourinho. "Fue mi entrenador asistente con Robson. Los años con Real Madrid y Barcelona no fueron fáciles para ninguno, pero nos vimos hace unos días en la reunión de los entrenadores de la Premier League. Todo fue correcto”. “Si me invita a la tradición de tomar vino, aceptaré ", señaló.

El técnico del Manchester City reconoció además que “como entrenador tengo muchísimo respeto hacia Mourinho. Intento aprender de todos. Tan simple como esto” y puso punto final a la rivalidad con el portugués al señalar que “lo que dicen de la rivalidad es simplemente una cuestión mediática, no lo podemos controlar".

El derbi entre City y United será el primero para Guardiola y Mourinho en Mánchester, algo que lo hará diferente ya lo que pudieron vivir ambos cuando entrenaban a Barcelona y Real Madrid. "Cada año que pasaba, con Barcelona y Real Madrid era el derbi más grande del mundo. Cada vez era más grande. Dejadme que vea esto y veré cómo de grande es. Los medios de comunicación en Inglaterra y España son similares. Soy un afortunado de poder vivir mi primer derbi en la Premier League", ha señalado el catalán.

Sobre el partido, Guardiola ha señalado que "no he visto nunca un jugador que quiera perder, pero a lo largo del tiempo aprendes que puedes perder. Eso te ayuda a aprender de que también puedes perder”. Además, ha destacado que “yo no odio perder, es algo que puede pasar” y le ha quitado presión al derbi al señalar que “lo de mañana no es una final, si lo fuera, al año siguiente tendríamos otra final”. "El impacto psicológico no será muy importante, es sólo el cuarto partido de la temporada. Al día siguiente, nos levantaremos y prepararemos el partido contra el Borussia Mönchengladbach. Los jugadores son profesionales y cuando ganan o pierden saben estar estables".

Lo que sí parece tener claro el técnico del City es lo que necesita para ganar el partido: "El Manchester United, junto al Liverpool, es el equipo más histórico de la Premier League. Podemos discutir qué es jugar bien y qué es jugar mal para cada uno. Lo que yo quiero está muy claro: tener el balón, conceder pocos contraataques, marcar goles. Mañana me gustaría jugar como lo hemos hecho en los últimos partidos”.

Por último, ha destacado al United porque “en cada partido que pasa, es mejor equipo” y ha recordado que “tienen muchísimo talento arriba. Sus laterales suben mucho, la calidad de Rooney e Ibra, el contraataque de Martial, las jugadas a balón parado con sus hombres alto como Fellaini son casi imposibles de parar...".