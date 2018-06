Cincuenta escolares de excursión practican surf en Gorliz en plena alerta por contaminación fecal

Aproximadamente medio centenar de niños de entre 11 y 12 años practicaron diversos deportes acuáticos el pasado lunes en la playa de Gorliz durante una excursión escolar de fin de curso, cuando el baño estaba desaconsejado por la presencia de contaminación fecal. En el arenal ondeaba la bandera roja y el Gobierno vasco había emitido, hacía una semana, una alerta ante el posible riesgo para la salud de los bañistas. Un aviso que aún no ha sido desactivado.

Pese a todo, la empresa de deportes de aventura que el colegio El Regato de Barakaldo había contratado decidió seguir adelante con la actividad. Los profesores tampoco pusieron ningún reparo. Al regreso de la excursión, en los teléfonos móviles de los progenitores comenzaron a cruzarse mensajes de lo que había sucedido, ante el asombro de la mayoría de ellos, que desconocía los problemas de polución del arenal de Uribe-Kosta. «Estamos muy enfadados», explicaba ayer a EL CORREO una madre. «No entendemos cómo los monitores y los docentes mandan a los críos al agua, habiendo bandera roja. No hay derecho», añadía.

El director gerente del colegio El Regato, Víctor Manuel García, aseguró que nadie les había informado, «ni desde estamentos públicos ni desde la firma contratada». García también quiso dejar claro que «ni los propios socorristas advirtieron de que no se podía entrar en el agua. La bandera roja era una recomendación para no bañarse, no una prohibición», matizó. En este sentido, reconoció que la primera información sobre la mala calidad del agua de diversos arenales de Uribe-Kosta y Getxo,le llegó anteayer por la noticia publicada en este diario.

En su contexto 9 días dura ya la alerta en la playa de Gorliz. Mañana se realizará un nuevo análisis para averiguar si hay presencia de bacterias relacionadas con la contaminación fecal. Distintivo de calidad El episodio de Gorliz coincide con la concesión de la 'Q' de Calidad Turística que otorga el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) por sus servicios y equipamientos.

A media tarde, el centro escolar remitió un comunicado a los padres explicando lo sucedido y descargando cualquier responsabilidad que pudieran tener los profesores. Además, el colegio ha suspendido, por ahora, otra excursión de las mismas características que se iba a desarrollar mañana. Sólo en el caso de que la calidad del agua cambie, el viaje de fin de curso se realizaría.

Bacterias

Por su parte, la empresa que metió al medio centenar de niños en el mar asegura que lo hizo porque «los socorristas nos dijeron por la mañana que había mejorado la situación y que, en breve, iban a izar la bandera amarilla». Según este relato, horas después de las clases de surf y piragua, una nueva tormenta arrastró más contaminación fecal a la bahía, lo que hizo que empeorara, de nuevo, la calidad del baño. La misma fuente sostiene que se tomaron «varias precauciones». «Decidimos recortar el tiempo de exposición al agua, que no llegó a una hora. Y les dimos trajes de neopreno». Posteriormente, «les hicimos ducharse dos veces», en la propia playa y en los vestuarios que la compañía tiene en Gorliz.

Desde inicios de la semana pasada, la situación en varios arenales es complicada. Los análisis realizados por el Gobierno vasco determinan que en cinco playas (Las Arenas, Ereaga, Arrigunaga, Plentzia y Gorliz) persiste la presencia de bacterias de e.coli y enterococos. ¿A qué se debe esta situación? Las grandes tormentas colapsaron las redes de saneamiento de Bizkaia. Tal cantidad de líquido obligó a aliviar la depuradora de Galindo para evitar que «el sistema se desbordara». Así que los residuos fecales e industriales se vertieron al mar sin tratamiento alguno.