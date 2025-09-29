El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Xare topaketa, eremu digitalean euskararen erabilera sustatzeko

Bilboko batxilergoko 300 ikasle ariko dira asteazkenean La Perrera eraikinean eta Basurtuko udaltegian ospatuko den ekimenean

Jan Echevarría

Jan Echevarría

Astelehena, 29 iraila 2025, 12:48

Garrantzitsua da euskara zineman eta literaturan egotea, eta, jakina, garai berriek ere hizkuntza teknologia berrietan bultzatu behar dute. Helburu horrekin, Bilboko Udalak Xare topaketa antolatuko du lehen aldiz Bizkaiko hiriburuan. Asteazkenean izango da, urriaren 1ean, La Perrera eraikineko eta Basurtuko udaltegiko hainbat gunetan, eta batxilergoko lehen mailako 300 ikaslek parte hartuko dute. Izan ere, «beste urrats bat eman behar dugu euskararen erabilera sustatzeko eremu digitalean», diote antolatzaileek.

Xare ekimenaren helburu nagusia da euskarazko sorkuntza digitala eta ekosistema digital euskaldunean dauden baliabideak ezagutaraztea eta balioestea. Gainera, «kultura digitalaren hartzaile/kontsumitzaile soilik izan beharrean, ikaslea tresna berrien sortzaile eta etorkizuneko garatzaile izatea ere bilatzen du ekimenak».

Zehazki, Bilboko I. Xare Topaketa 09.00etatik 13.45era ospatuko da aipatutako bi tokietan. Zortzi tailer, elkarrizketak eremu digitalean lan egiten duten pertsonekin, aztarna digitalari eta sare sozialen erabilera arduratsuari buruz hausnartzera bideratutako bi hitzaldi, eta 'breakout' erronka batean eta 'Egunean Behin' jokoaren partida kolektibo batean parte hartzeko gonbidapena izango dira. Gainera, Miren Narbaizak Micek kontzertu laburra emango du.

Horrela, Xare topaketan, «euskarazko softwareak ezagutarazi eta sustatuko dira, euskarazko Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien (IKT) sektorea ikusaraziko da, euskarazko sistema eragileen eta aplikazioen instalazioa eta erabilera sustatuko da, ekosistema digital euskaldunean dauden baliabideak erakutsiko dira, ingurune digitaletan euskararen erabilera sustatuko da eta sorkuntza digitalaren protagonistak aurkeztu eta ezagutaraziko dira», esan dute.

