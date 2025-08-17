El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Pedro Sanchez, Francisco Franco diktadorearen indarrek Valladolideko hilerrian hildako pertsonen gorpuzkiak dituen hobi komun bat bisitatzen.
Politikafetxo bat?

Francoren heriotzaren urteurrena: zalantzak eta aukerak

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Igandea, 17 abuztua 2025, 00:32

Ziurtasunetik has gaitezen. 2025ean –zehazki, azaroaren 20an– 50 urte beteko dira Francisco Franco hil zenetik, Espainia ia lau hamarkadatan diktadura lazgarri baten mende jarri zuen militarra. Haren heriotzak eragin zuen herrialdea demokrazia finkaturantz igarotzea, gaur egun den moduan. Baina, egia esanda, hil eta hurrengo egunean, eta denbora gehiagoz, gutxi edo ezer ez zen aldatu. Espainiak erregimen antidemokratikoa izaten jarraitu zuen.

Espainiako Gobernuak berrogeita hamargarren urteurrena ospatzea erabaki duela kontuan hartuta, hona hemen zalantza nagusia. Zer ospatzen da zehazki? Izan ere, tranpatia litzateke ondorioztatzea Francoren heriotza hutsak herrialde aske bat utzi zuela gauetik goizera. Gogora dezagun: lehen hauteskunde demokratikoak ez ziren 1977ko ekainaren 15era arte ospatu eta Konstituzioa ez zen erreferendum bidez onartu 1978ko abenduaren 6ra arte. Bitartean, bizpahiru urte horietan, errepresioa, jazarpena eta salbuespenezko auzitegiak egon ziren.

Zentzuzkoa da, beraz, Pedro Sanchezen erabakiak kritikak jaso izana, ikuspegi historiko hutsetik behintzat. Gainera, urteurren zalantzagarri horrekin, Gobernuak beharrezkoa ez zen kinka larrian ipini du Errege Etxea: edo ekitaldietara joan eta kutsu politiko argiko ekimen batean parte hartu; edo eskaintza baztertu eta argudio zaharra piztu, Francok aukeratu baitzuen Juan Carlos, Feliperen aurrekoa. Gauza askorengatik kritikatuak izan daitezke aita eta semea, baina ez demokraziarekiko konpromisorik ezagatik.

Aurreko guztia gorabehera, ospakizun honen alde on batekin gera gaitezke. Hona hemen aukera. Frankismoa agenda politikoan egoteak, gutxienez, bizi nahi ez ditugun garai ilunak gogoratzeko balio beharko luke. 50 urte geroago, eskuin muturraren eta diskurtso populisten gorakadak sistema demokratikoak leuntzen ari dira, baita zaharrenak ere. AEBri begiratu besterik ez dago, Donald Trumpen itzuli baita Etxe Zurira.

Diktaduraren oroitzapena bereziki eraginkorra izan daiteke diktadura bizi izan ez zutenen artean. Pasa den irailean argitaratutako 40dB-ko inkesta baten arabera, Espainian 18 eta 26 urte bitarteko gizonen %26k eta emakumeen %18k uste dute «zenbait egoeratan, autoritarismoa demokrazia baino hobea izan daitekeela». Horretan zerikusi handia izango du sistema demokratikoak bere arazo nagusietako batzuei (etxebizitza, batez ere) erantzuteko duen ezintasunak. Baina, era berean, aztertu beharko genuke zer egiten ari den hezkuntza-sistema gure gazteen artean benetako pentsamendu kritikoa bultzatzeko.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Prefiero estar viva con todo caído a estar bajo tierra»
  2. 2

    Una pelea entre bandas en Bolueta acaba con dos detenidos y un joven sin un dedo
  3. 3 Herido grave en un aparatoso accidente en el centro de Castro
  4. 4 Alarma por una pelea con machetes en las barracas de Bilbao
  5. 5

    El Athletic rescinde el contrato de Adu Ares, que ficha por el Eibar
  6. 6

    Un problema técnico en el montaje del escenario de Abandoibarra obliga a cancelar el concierto de este sábado
  7. 7 Bares, hoteles, txosnas... Estos son los mejores tardeos en Bilbao para Aste Nagusia
  8. 8

    Supermercados del País Vasco comienzan a repartir su inventario con Glovo
  9. 9

    Extremadura y Castilla y León piden al Gobierno que envíe al Ejército, mientras en Galicia la situación sigue descontrolada
  10. 10 Programa completo del txupin de la Aste Nagusia 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Francoren heriotzaren urteurrena: zalantzak eta aukerak

Francoren heriotzaren urteurrena: zalantzak eta aukerak