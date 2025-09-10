El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Adobestock

Umeen irakurzaletasuna sustatzeko 'Bazen Behin' programa, Barakaldon

Doako saioak ekarriko dituen irakurketaren aldeko ekimen hau 5 eta 8 urte bitarteko haurrei zuzendutako euskarazko ipuin kontalarien saioek osatzen dute

Jan Echevarría

Jan Echevarría

Asteazkena, 10 iraila 2025, 10:24

Menu on batez gozatzea, abesti on baten erritmoan jartzea, film on bat ikustea... Eta, nola ez, nobela baten istorioan murgiltzea. Zalantzarik gabe, horiek dira bizitzak eskaintzen dizkigun plazeretako batzuk, eta Barakaldoko Udalak Bazen behin programa jarri du martxan azken horretan eragiteko.

Doako saioak ekarriko dituen irakurketaren aldeko ekimen hau 5 eta 8 urte bitarteko haurrei zuzendutako euskarazko ipuin kontalarien saioek osatzen dute, eta udalerriko Liburutegien Sarean egiten da. Iraila eta azaroa bitartean ospatuko da eta, esan bezala, haurren artean irakurzaletasuna eta ipuinak sustatzea eta udalerriko haur-liburutegiak ezagutaraztea bilatuko du.

Zehazki, saioak irailaren 19an hasiko dira Arteagabeitiako liburutegian, eta azaroaren 28an amaituko dira Arteagabeitian eta Arrontegin. Istorio guztiak euskaraz kontatuko dira, eta, horrela, eskola eremutik haratago duten erabilera indartzen lagunduko da. «Familiek umeekin egiteko jarduerak bilatzen dituzte eta 'Bazen Behin' modalitate honetara ezin hobeto egokitu daitekeela uste dugu», adierazi du Nerea Cantero Barakaldoko Udaleko Kultura zinegotziak egitasmoaren aurkezpenean.

Programa hiriko liburutegietan zehar ibiliko da, hau da, Arteagabeitian, Gurutzetan, Lutxanan, Retuerton, Rontegin eta San Bizenten, piraten abenturak, kontakizun magikoak, hitz jokoak edo animalien istorioak barne hartzen dituzten gaiak jorratuz. Nahiz eta doako saioak izan, interesdunek aldez aurretik izena eman beharko dute udal webgunean edo liburutegietan bertan. Jarduera bakoitzak gehienez 25 haur eta 25 heldu hartuko ditu, eta lehentasuna izango dute Barakaldon erroldatutako familiek.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multa a los padres de los menores que vapeen
  2. 2

    Una riña entre «okupas» de La Bilbaína acaba con dos coches en el campo de golf
  3. 3 Jorge Javier Vázquez reaparece con su nueva imagen: «Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse»
  4. 4

    Otra protesta propalestina pone en jaque a La Vuelta y revienta la etapa de Landa
  5. 5 La pizzería bilbaína Demaio sube 17 puestos y se consolida entre las 100 mejores del mundo
  6. 6 La clásica pulpería de Bilbao se abre hueco en Ledesma donde abrirá su tercer restaurante
  7. 7

    Israel bombardea Qatar para asesinar a la cúpula de Hamás, pero sus líderes sobreviven
  8. 8

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  9. 9

    Miles de palestinos se resisten a salir de Ciudad de Gaza pese a la orden de desalojo total del ejército
  10. 10

    Las operaciones en las que Osakidetza es referencia en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Umeen irakurzaletasuna sustatzeko 'Bazen Behin' programa, Barakaldon

Umeen irakurzaletasuna sustatzeko &#039;Bazen Behin&#039; programa, Barakaldon